Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afetlerde üstün hizmet verenleri ülkemize ait nişanla teşekkür edeceğiz.

Biz kimsenin bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz ama afetlerin hayatın gerçeği olduğunu da unutmuyoruz. En zor günlerde yanımızda olan sizleri ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak bizim kadim geleneğimizdir.

İnsana teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Bugün biz de sizlere üstün fedakarlık madalyası ve nişanı takdim edeceğiz. Şahsım ve milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum.

"MİLLETİMİZİN TÜM FERTLERİN SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKETE GEÇTİ"

Arama kurtarma ekiplerimize madencilerimize, belediyelerimize, yabancı dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an bu salonda bulunan misafirlerimiz, madalya ve nişana layık görülen insanlarımızın ilk grubu. Milletimizin tüm fertlerin tam bir seferberlik ruhuyla harekete geçti.

Dünyanın 90 ülkesinden 11 bin 320 ekip de bize omuz verdi. 275 bin kamu görevlimiz depremzedemizin yardımına gitti. 650 bin insanımız bölgeye akın etti. Dünyanın bir ucundaki kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda hissettik.

Biz daha önce karşılık beklemeden kimin imdadına koştuysak onlar da bizlerin yanında oldu.

"KARA GÜN DOSTLARIMIZI TANIYORUZ"

60 ülke ve uluslararası kuruluş 250 bine yakın çadır sevk etti. 34 sahra hastanesi kuruldu. Dost ve kardeş ülkeler, mali destek taahhütünde bulundu. Kara gün dostlarımızı tanıyoruz. Her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde göstermeyi sürdüreceğiz.

Bugün verilen madalya ve nişanlar, ülkemizin samimi bir teşekkürüdür. 85 milyonun gönlünde müstesna bir yer edindiniz. Her biriniz, sergilediğiniz fedakarlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. İnanç, dil, kültür farklılıklarına rağmen acımızın ortak olduğunu gösterdiniz.

Asrın felaketiyle mücadelemizin sembolleri haline geldiniz. Kendi hayatlarınızı tehlikeye atarak çıkardığınız sayısız mucizeler var. Hepimize umut aşıladınız. Çalışmalarınızla hem milletimizin hem bizim hem de sizleri Türkiye'ye gönderen ülkenizde gurur kaynağı oldunuz. Ne biz ne de binaların altından çekip aldığınız kardeşlerimiz, bu gayretinizi asla unutmayacaktır.

"50 BİNİN ÜZERİNDE KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ"

Depremlerde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti. Ardından yaşanan sellerde de toplam 21 vatandaşımız vefat etti. Bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Depremler sebebiyle bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi.

Ayrıntılar geliyor...