7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kandil ortaklığı resmileşiyor, mızrak çuvala sığmıyor: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

Şehit olan oğlunun yanında bir oğlunun da jandarma uzman çavuş olduğunu söyleyen Güntekin, çocuklarına hem annelik yaptı hem babalık yaptı.

HDP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmaması ve destek mesajları vermesi, ardından terör örgütü mensuplarının Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için Kılıçdaroğlu'na mutlak destek verilmesi gerektiği mesajları, şehidin ailesini derinden üzdü.