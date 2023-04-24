7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kandil ortaklığı resmileşiyor, mızrak çuvala sığmıyor: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması en çok HDP ve Kandil'i sevindirdi. Adaylığın açıklanmasının hemen ardından HDP ile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'nun o masada nelerden taviz verdiği merak edilirken HDP, Cuma gününe kadar desteğini açık açık ilan edecek.
Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.