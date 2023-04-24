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    • 24.04.2023 09:30
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    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kandil ortaklığı resmileşiyor, mızrak çuvala sığmıyor: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerliyor. Bu süreçte 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve Kandil ile iş birliği dikkatlerden kaçmıyor. Adaylığı açıklandığı gibi HDP ile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu’na Kandil elebaşlarından sırayla destek mesajları yağdı, yetmedi oy dahi istediler. Koltuk uğruna ihanete soyunan Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden de büyük tepki var. Şırnak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin’in acılı annesi Kılıçdaroğlu için, "Oğlumu katledenlerle, Erdoğan'ı devirmek için oy ver diyenler aynı kıyafeti giyen insanlar" dedi. Öte yandan kirli iş birliğini Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da köşesine taşıdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ortaklık resmileşiyor, mızrak çuvala sığmıyor

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması en çok HDP ve Kandil'i sevindirdi. Adaylığın açıklanmasının hemen ardından HDP ile kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'nun o masada nelerden taviz verdiği merak edilirken HDP, Cuma gününe kadar desteğini açık açık ilan edecek.

    Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

    YENİ PAZARLIK GÜNDEMDE
    Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.

        PKK'LI TERÖRİSTLERLE AYNI KIYAFETİ GİYİYOR
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 22 Ağustos 2021 tarihinde Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit olurken 3 asker yaralandı.

        PKK'lılarla sıcak çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, 27 yaşında şehit oldu.

        3 yaşındaki kızı Mira Esila'yı yetim bırakan Güntekin, baba ocağı Erzurum'da binlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı. Güntekin'den geriye kalan ise eşyalarının olduğu evindeki odası oldu.

        2 yıldır evlat hasreti çeken gözü yaşlı şehit Annesi Nesrin Güntekin, yaşanan son siyasi olaylardan dolayı adeta isyan etti.

        Şehit olan oğlunun yanında bir oğlunun da jandarma uzman çavuş olduğunu söyleyen Güntekin, çocuklarına hem annelik yaptı hem babalık yaptı.

        HDP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmaması ve destek mesajları vermesi, ardından terör örgütü mensuplarının Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için Kılıçdaroğlu'na mutlak destek verilmesi gerektiği mesajları, şehidin ailesini derinden üzdü.

            Anne Nesrin Güntekin "Ben evlat acısı yaşadım. Çocuğumu 3 yaşındaki çocuğundan hainler ayırdı. Benim kocam öldü. Hem analık hem babalık yaptım iki oğlumu da asker yaptım.

            Şimdi Cumhurbaşkanımızın karşısında seçim kazanabilmek için HDP'nin oylarını temize çıkarıyorlar. Benim yüreğim yandı. Ben beddua etmem ama Allah görüyor biliyor.

            Selahattin Demirtaş'ın abisinin olduğu örgüt benim oğlumu benden almadı mı? HDP'li vekillerin cenazelerine gittiği örgüt benim oğlumu katletmedi mi? Siyasi parti diye nasıl bu durum yok sayılır.

                Şimdi çıkmış açık açık destek veriyorlar. Televizyondan görüyorum. Oğlumu öldürenlerle aynı kıyafeti giymişler, 'Erdoğan'ı devirmek için oy verin' diyor. Bunlar bu milletin iyiliğini ister mi?

                Buna da normal diyorlar. Ben anneyim. Oğlumdan bana kalan bir tek fotoğraflar. Ben torunumu her gördükçe içim parçalanıyor. Şimdi yarın bu yavrular büyüdüğünde yüzüne nasıl bakacaksınız.

                Kimlerin oyuyla seçildiniz derlerse ne cevap vereceksiniz. Allah'a havale ettim. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine başımızda olacak. Bu terörü kim yaptıysa hepsi yerle yeksan olacak" diye konuştu.

                MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
                Kılıçdaroğlu-HDP-Kandil birliğini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Altılı Masa'nın, HDP'nin de katılımıyla Yedili Masa'ya dönüşmesinin halktan gizlenemeyecek boyuta gelmesiyle, mızrağı çuvala sığdıramayan CHP ve İyi Partililer ne yapacaklarını şaşırmış haldeler" dedi.

                    Kaplan, PKK terör örgütü elebaşlarının 7'li koalisyona destek açıklamalarının CHP'li isimler tarafından tevil edilmesine tepki göstererek şunları yazdı:

                    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK terör örgütü elebaşlarının Millet İttifakı'na destek açıklamalarını şöyle tevil etmeye çalışmış:
                    "AKP'yi iktidarda tutmak istiyorlar. Terör örgütlerinin içindeki istihbarat unsurları devlet tarafından yönlendirilir. İktidar sürsün diye yaptırıyorlar."
                    Altılı Masa'nın, HDP'nin de katılımıyla Yedili Masa'ya dönüşmesinin halktan gizlenemeyecek boyuta gelmesiyle, mızrağı çuvala sığdıramayan CHP ve İyi Partililer ne yapacaklarını şaşırmış haldeler.

                    İkna kabiliyetleri yok, güven veremiyor ve her gün birbirinden çelişkili açıklamalara imza atıyorlar.
                    İşte onlardan biri daha; CHP'nin Diyarbakır birinci sıra milletvekili adayı olan Sezgin Tanrıkulu; âdeta Özgür Özel'e cevap vermeyi gerektirmeyecek netlikte itiraf ediyor:
                    "İyi Parti, bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız."

                    Tanrıkulu, "Kimin ne söylediği önemli değil" derken Meral Akşener ve Mansur Yavaş gibi HDP'nin Millet İttifakı'na dahil olduğunu reddedenleri mi kast ediyor, bilmiyorum. Bildiğim, Tanrıkulu'nu doğrulayacak açıklamaların hem Kandil'den hem de HDP saflarından eksik olmadığıdır.
                    Özgür Özel ile başlamıştık; onunla bitirelim. Aynı programda Özel, HDP için "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım" da demiş. Meclis çatısı altında PKK marşı okumuş, her mitingde "Öcalan'a özgürlük" diyenlerin PKK ile alakasını reddeden Özel, 2016 yılında Demirtaş için "Dağlardan talimat alan Demirtaş" demişti. Hangi dağları kast ediyordu acaba?..

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                        TUTUM BELGESİ KABUL MÜ EDİLDİ?
                        HDP ile işbirliğine ilişkin kısa süre önce itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, kendi vaatlerinin HDP'nin 2021 yılında yayımladığı Tutum Belgesi ile örtüştüğünü söylemişti.

                        Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var.

                        Bu belgenin birçok noktası HDP'nin Tutum Belgesi'yle örtüşüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

                        Güçlü demokrasi kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması ve farklı etnik kimlik talebi gibi skandal hedefleri içeren Tutum Belgesi, "ihanet metni" olarak da biliniyor.
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                        Terör ittifakı resmileşiyor!
                        Haberler Güncel 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kandil ortaklığı resmileşiyor, mızrak çuvala sığmıyor: PKK’lı teröristlerle aynı kıyafeti giyiyor
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