Yeni Altay tankı artık TSK’nın envanterinde! İşte ALTAY tankının özellikleri

AKKOR AKTİF KORUMA SİSTEMİ

ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Üstelik AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesini de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.