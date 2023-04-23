Yeni Altay tankı artık TSK'nın envanterinde! İşte ALTAY tankının özellikleri
Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle TSK envanterine giren yeni Altay tankının özellikleri araştırılmaya başlandı. ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Bu nitelikleri ile ASELSAN, dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma konumuna geldi. İşte yeni Altay tankının özellikleri
ASELSAN, ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor.
Örneğin Tank Lazer Uyarı Sistemi tarafından algılanan bir tehdidin bilgisi aynı anda Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi, Aktif Koruma Sistemine iletilebiliyor. Bu sayede kullanıcı ana silah veya uzaktan komutalı silahını tehdit doğrultusuna yönlendirip tedbir alabiliyor. Kullanıcı, aynı zamanda bu bilgiyi Komuta Kontrol Sistemi aracılığıyla diğer destek unsurlarına da iletebiliyor. ASELSAN'ın yazılımları geliştirmesi sayesinde kullanıcıdan gelecek ilave talepler kolaylıkla alt sistemlere uygulanabiliyor.
Ayrıca ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerde Gömülü Eğitim Yeteneği de yer alıyor. Gömülü eğitim; gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan eğitimi ifade ediyor. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü eğitim yeteneği ile milli muharebe tankımız ALTAY'da görev yapan personel, kullandığı platformda eğitilecek.
AKKOR AKTİF KORUMA SİSTEMİ
ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Üstelik AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesini de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.