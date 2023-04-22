



HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesiyle "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler gün yüzüne çıktı.

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KANDİL'DEN KOALİSYONA DESTEK

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

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7'LİYE BİR DESTEK DE PYD'DEN: "İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR, ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"

7'li koalisyona bir destek de PKK'nın diğer kolu PYD'den geldi.



PYD elebaşı Salih Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.