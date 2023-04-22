Başkan Erdoğan, yüzyılın kentsel dönüşüm kampanyasını başlattı





Diyelim ki 3+1 ev için 1 milyon 800 bin lira ücret belirlendi. Bunun 900 binini devlet karşılayacak. Kalana da 10 yıl vadeyle kredi imkanı sunulacak.

Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borç için aylık taksit, 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borç için 6 bin 750 lira olacak.