Başkan Erdoğan, yüzyılın kentsel dönüşüm kampanyasını başlattı

Başkan Erdoğan, evini yenilemek isteyen her vatandaş için sürprizleri sıraladı:
Evleri riskli olanlara ister aynı yerde, isterse rezerv alanda inşaat şansı tanınacak. Maliyetin yarısını devlet karşılayacak.
Örneğin, 2+1 daire için 1.5 milyon TL masraf çıktı. 750 binini devlet ödeyecek. Kalana yüzde 0,79 faizle 10 yıllık kredi verilecek.
Diyelim ki 3+1 ev için 1 milyon 800 bin lira ücret belirlendi. Bunun 900 binini devlet karşılayacak. Kalana da 10 yıl vadeyle kredi imkanı sunulacak.
Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borç için aylık taksit, 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borç için 6 bin 750 lira olacak.