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    Başkan Erdoğan, yüzyılın kentsel dönüşüm kampanyasını başlattı

    Başkan Erdoğan, evini yenilemek isteyen her vatandaşa kucak açtı. İnşaat masrafının yarısını devletin ödeyeceğini açıkladı. Sürprizleri sıraladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, “İzmir’deki depremzedelere bedava ev verilsin” yaygarası kopardı. Bakan Kurum, cevabı yapıştırdı: 3+1 konut yaptık. Ayda bin liraya, 18 yıl vadeyle teslim ettik... Yani fiyatı sadece 230 bin TL... Gerçek değeri ise 5 milyon TL...

    Yarısı bizden müjdesi

    Başkan Erdoğan, evini yenilemek isteyen her vatandaş için sürprizleri sıraladı:



    Evleri riskli olanlara ister aynı yerde, isterse rezerv alanda inşaat şansı tanınacak. Maliyetin yarısını devlet karşılayacak.
    Örneğin, 2+1 daire için 1.5 milyon TL masraf çıktı. 750 binini devlet ödeyecek. Kalana yüzde 0,79 faizle 10 yıllık kredi verilecek.



    Diyelim ki 3+1 ev için 1 milyon 800 bin lira ücret belirlendi. Bunun 900 binini devlet karşılayacak. Kalana da 10 yıl vadeyle kredi imkanı sunulacak.
    Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borç için aylık taksit, 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borç için 6 bin 750 lira olacak.



        Evini, parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 oranla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlanacak
        Kampanya İstanbul'dan başlayacak. Çarşamba günü başvurular alınacak. Megakent'teki kira yardımı da 5 bin 250 TL'ye çıkarılacak.



        İŞTE D'EV'LET
        Kemal Bey, hep boş vaatler sıraladı. İzmir'deki afetzedelere 1 yılda ev vereceğini sayıkladı. Ama yaptıramadı! Sonra da "Siz yapın, bedava verin" diyerek topu hükümete attı... Çevre Bakanı Murat Kurum da işte o konutları anlattı. Kemal Bey'e kapak yaptı: Evleri bitirdik, teslim ettik! 2 yıl boyunca hiç ödeme yok! Taşınma, kira ve eşya yardımı da cabası...
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, yüzyılın kentsel dönüşüm kampanyasını başlattı
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