Kentsel dönüşümde 'YARISI BİZDEN' müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.74-0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe duyurdu. Başkan Erdoğan'ın ilk açıkladığı müjde yarısı bizden kampanyası oldu. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası başlıyor. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detayları ilan edilecek.
21.04.2023 16:34 - Son Güncelleme: 21.04.2023 17:20
Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' müjdesi geldi. Başkan Erdoğan son dakika duyurdu. 0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe duyurdu. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ilk müjde oldu. Bu kampanya kapsamında kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.