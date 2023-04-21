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Haberler Ekonomi Kentsel dönüşümde 'YARISI BİZDEN' müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.74-0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

Kentsel dönüşümde 'YARISI BİZDEN' müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.74-0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe duyurdu. Başkan Erdoğan'ın ilk açıkladığı müjde yarısı bizden kampanyası oldu. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası başlıyor. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detayları ilan edilecek.

21.04.2023 16:34 - Son Güncelleme: 21.04.2023 17:20
Kentsel dönüşümde ’yarısı bizden’ müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' müjdesi geldi. Başkan Erdoğan son dakika duyurdu. 0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe duyurdu. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ilk müjde oldu. Bu kampanya kapsamında kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.

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Kentsel dönüşümde ’YARISI BİZDEN’ müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.74-0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

5 ADIMDA YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Kentsel dönüşümde ’YARISI BİZDEN’ müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.74-0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

100 m2 2+1 daire ve 120 m2 3+1 daire için ödeme planı

Kentsel dönüşümde ’yarısı bizden’ müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

"YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK"

Başkan Erdoğan açıklamasında, "İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde ’yarısı bizden’ müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

Başkan Erdoğan açıklamasına şu şekilde devam etti:

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