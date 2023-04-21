Kentsel dönüşümde ’YARISI BİZDEN’ müjdesi! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 0.74-0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek!

Kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' müjdesi geldi. Başkan Erdoğan son dakika duyurdu. 0.79 faiz imkanıyla devlet yarısını ödeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe duyurdu. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ilk müjde oldu. Bu kampanya kapsamında kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.