44 günde tamamlandı! Nurdağı'ndaki ilk kalıcı konutlar "akıllı köy" uygulamasıyla depremzedelere teslim edilecek

BAŞKAN ERDOĞAN TESLİM EDECEK

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.