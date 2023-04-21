44 günde tamamlandı! Nurdağı'ndaki ilk kalıcı konutlar "akıllı köy" uygulamasıyla depremzedelere teslim edilecek
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremerden zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutlar sahiplerine teslim edilecek. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı. teslimi için yarın Baikan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 14 ev, "akıllı köy" uygulamasıyla hak sahiplerine teslim edilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TESLİM EDECEK
Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.
44 GÜNDE TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.
Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.
6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.
Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.