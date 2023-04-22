Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar dev sağlık merkezine övgüler yağdırdı!

Türkiye'nin sağlık devriminin en önemli eserlerinden olan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla sayıları 21 olan şehir hastaneleri, her vatandaşın eşit mesafede ulaşabileceği üst düzey sağlık merkezleri haline geliyor.

Yaklaşık 2.5 yıl önce açılan ve kısa sürede 9 milyondan fazla hastanın sağlık hizmeti aldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören hastalar memnuniyetlerini anlattı.

İnşaat işçisi Muhsin Yılmaz, "23 Şubat'ta iş kazası geçirdim, iskeleden 6 metre yükseklikten düştüm. Allah razı olsun doktorlarımızdan, çalışanlarımızdan. Burası hastane değil 5 yıldızlı otel gibi. Devletimiz sağolsun" dedi. Hastaların tamamı, otel konforunda sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.