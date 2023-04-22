Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2023 23:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2023 23:59
    ABONE OL

    AK Parti'den "Ey Vatanım, Can Vatanım" parçalı 23 Nisan klibi! Sembol projelere yer verildi: "Şimdi asın bayrakları"

    AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yayımladığı "Ey Vatanım, Can Vatanım" vurgulu video büyük beğeni kazandı. Söz konusu videoda AK Parti öncülüğünde hayata geçirilen, Türkiye'nin değerine değer katan sembol projelere de yer verildi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den 23 Nisan klibi! Şimdi asın bayrakları

    AK Parti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili dikkat çeken bir klip yayımlandı.

    Paylaşımda 'Şimdi asın bayrakları' vurgusu yapıldı, "Yüreklerde 100 yıllık cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.



    SEMBOL PROJELERE YER VERİLDİ
    "Ey Vatanım, Can Vatanım"     başlıklı parçanın yer aldığı videoda AK Parti öncülüğünde hayata geçirilen, Türkiye'nin değerine değer katan sembol projelere de yer verildi.

    İşte kare kare o projeler;



    Dünyanın ilk SİHA gemisi, yerli ve milli TCG Anadolu




    1915 Çanakkale Köprüsü



    Yerli ve milli otomobilimiz TOGG



    TÜRKSAT 5A uydusu

        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar
        Haberler Güncel AK Parti'den "Ey Vatanım, Can Vatanım" parçalı 23 Nisan klibi! Sembol projelere yer verildi: "Şimdi asın bayrakları"
            loading
            SON DAKİKA