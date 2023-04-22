AK Parti'den "Ey Vatanım, Can Vatanım" parçalı 23 Nisan klibi! Sembol projelere yer verildi: "Şimdi asın bayrakları"

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili dikkat çeken bir klip yayımlandı.
Paylaşımda 'Şimdi asın bayrakları' vurgusu yapıldı, "Yüreklerde 100 yıllık cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
SEMBOL PROJELERE YER VERİLDİ
"Ey Vatanım, Can Vatanım" başlıklı parçanın yer aldığı videoda AK Parti öncülüğünde hayata geçirilen, Türkiye'nin değerine değer katan sembol projelere de yer verildi.
İşte kare kare o projeler;
Dünyanın ilk SİHA gemisi, yerli ve milli TCG Anadolu
1915 Çanakkale Köprüsü
Yerli ve milli otomobilimiz TOGG
TÜRKSAT 5A uydusu