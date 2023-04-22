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    • 22.04.2023 16:46
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    CHP'de liste depremi! Kemal Kılıçdaroğlu kontrolü kaybetti... Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak...

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kontrolünü kaybetti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık savaşı verdiği dönemde başlayan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu kavgasının etkileri CHP listelerine yansırken bir de Erdoğan Toprak krizi patladı. Ekrem İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın'ın milletvekili listesine girmesi için 'cesedimi çiğnemeleri lazım' diyen Canan Kaftancıoğlu'nun Günaydın'ın listeye girmesiyle kendisine yöneltilen soru üzerine toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı. Çanakkale'de açılış yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı partilerden milletvekili adayı olmak için eşinden anlaşmalı boşandığı öne sürülen Erdoğan Toprak'ı sahneye davet ettirmediği, bunun nedeninin ise Toprak'a Kılıçdaroğlu'nun 'ya sen ya boşandığı eşin adaylıktan istifa etsin' dediği ancak bu sözünün de havada kaldığı ortaya çıktı. İşte krizin ayrıntıları...

    CHP’de liste depremi! Kemal Kılıçdaroğlu kontrolü kaybetti... Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak...

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için yaptığı pazarlıklar sonrası partisinin DEVA-Saadet-DP ve Gelecek Partili isimlerle doldu.

    KILIÇDAROĞLU PARTİNİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
    Özellikle Çankaya'dan aday gösterilen Sadullah Ergin ve İzmir'den aday gösterilen FETÖ temaslı Yüksel Taşkın büyük tepki çekerken asıl kriz İstanbul'da patladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık savaşı verdiği dönemde başlayan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu listeler sonrası alevlenirken bir de Erdoğan Toprak meselesi Kılıçdaroğlu'nun kontrolü kaybetmesine sebep oldu.

    ADAY TANITIM TOPLANTISI YAPAMADILAR
    Milletvekili adaylarının isimleri belirlenirken teşkilatlarda sandık kurdurmayan CHP yönetimi, CHP listesinden meclise girecek ittifak vekili sayısı, CHP'lilerden fazla olması, bunun da görülmemesi için tanıtım toplantısı yapılmadığı öne sürüldü.

    Tanıtım toplantısına ayak direten bir diğer ismin de CHP'nin üyeliği bile düşen hukuksuz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu belirtildi. Kaftancıoğlu'nun istediği isimlerin aday listesine alınmaması ve karşı olduğu isimlerinde listeye girmesi nedeniyle tanıtımı toplantısına karşı olduğu belirtildi.

    EKREM İMAMOĞLI-KAFTANCIOĞLU KRİZİ
    24. dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSYÖN'de bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Gökhan Günaydın'ın İstanbul'dan 1. Bölgede 4. Sıradan aday gösterilmesi sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

    CHP'li kaynaklar, CHP'de Ekrem İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın'ın milletvekili listesine girmesi için daha önce 'cesedimi çiğnemeleri lazım' diyen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Günaydın'ın listeye girmesiyle kendisine parti yönetim kurulunda yöneltilen soru üzerine toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.


    Fotoğrafta: Gökhan Günaydın

        Sabah'taki habere göre bu olayın yaşandığı toplantıda bütün yönetim kurulu üyeleri ve bazı ilçe başkanlarının büyük şok yaşadığı belirtildi.

        NEDEN HALEN GÖREVDE
        Öte yandan Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından parti üyeliğinin düşmesine rağmen görevde hukuksuz kalmasının nedeninin Kaftancıoğlu'nun HDP'deki uç marjinal gruplarla bağlantısının güçlü olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuksuz il başkanlığına devam ettirildiği iddia edildi.

        YİNE SÖZÜNÜ DİNLEYEN OLMADI
        Parti içinde İl Başkanlarına eski milletvekillerine söz geçiremediği halde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Çanakkale programında da kriz yaşandı. İddiaya göre Çanakkale'de katıldığı açılışa Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da yanında götüren Kılıçdaroğlu'nun yanına açılış partili birçok isim davet edildi.

        Çevre illerdeki partili isimlerin yanı sıra Özgür Özel'in de sahneye çağrıldığı programda kendisi CHP listesinden milletvekilliği adaylığı için anlaşmalı boşandığı öne sürülen eşi Ece Güner ise İyi Parti listesinden aday gösterilen bir dönem bakanlık yapan Erdoğan Toprak'ın da programa katıldığı ancak yapılan açılış öncesi sahneye davet edilmediği ortaya çıktı.

        Bunun üzerine Erdoğan Toprak'ın sunucuya tepki gösterdiği sahne arkasında kaldığı belirtilirken Toprak'ın sahneye davet edilmemesinin Kılıçdaroğlu talimatıyla yapıldığı öne sürüldü.

        NASIL ÜLKEYİ YÖNETECEK ?
        Kılıçdaroğlu'nun Toprak'a 'ya sen ya boşandığın eşin adaylıktan istifa etsin' dediği, bu çağrıya kulak asmayan Toprak'ın ise sahneden engellediği öne sürüldü. Yaşananların ardından ise CHP içerisinde kazan kaynadı.

        Partide hakimiyeti olmayan Kılıçdaroğlu hakkında birçok partili "daha CHP'yi yönetemedi, ülkeyi nasıl yönetecek" yorumları yaptı.

        Çanakkale programında sunucunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcıları sıfatıyla sahne davet etmesi de büyük tepki çekti.

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