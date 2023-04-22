CHP’de liste depremi! Kemal Kılıçdaroğlu kontrolü kaybetti... Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak...

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için yaptığı pazarlıklar sonrası partisinin DEVA-Saadet-DP ve Gelecek Partili isimlerle doldu.
KILIÇDAROĞLU PARTİNİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Özellikle Çankaya'dan aday gösterilen Sadullah Ergin ve İzmir'den aday gösterilen FETÖ temaslı Yüksel Taşkın büyük tepki çekerken asıl kriz İstanbul'da patladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık savaşı verdiği dönemde başlayan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu listeler sonrası alevlenirken bir de Erdoğan Toprak meselesi Kılıçdaroğlu'nun kontrolü kaybetmesine sebep oldu.
ADAY TANITIM TOPLANTISI YAPAMADILAR
Milletvekili adaylarının isimleri belirlenirken teşkilatlarda sandık kurdurmayan CHP yönetimi, CHP listesinden meclise girecek ittifak vekili sayısı, CHP'lilerden fazla olması, bunun da görülmemesi için tanıtım toplantısı yapılmadığı öne sürüldü.
Tanıtım toplantısına ayak direten bir diğer ismin de CHP'nin üyeliği bile düşen hukuksuz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu belirtildi. Kaftancıoğlu'nun istediği isimlerin aday listesine alınmaması ve karşı olduğu isimlerinde listeye girmesi nedeniyle tanıtımı toplantısına karşı olduğu belirtildi.
EKREM İMAMOĞLI-KAFTANCIOĞLU KRİZİ
24. dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSYÖN'de bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Gökhan Günaydın'ın İstanbul'dan 1. Bölgede 4. Sıradan aday gösterilmesi sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun büyük tepki gösterdiği öğrenildi.
CHP'li kaynaklar, CHP'de Ekrem İmamoğlu'na yakın Gökhan Günaydın'ın milletvekili listesine girmesi için daha önce 'cesedimi çiğnemeleri lazım' diyen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Günaydın'ın listeye girmesiyle kendisine parti yönetim kurulunda yöneltilen soru üzerine toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı.
Fotoğrafta: Gökhan Günaydın