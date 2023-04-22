Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "En kısa zamanda 11 ilimizde konut teslimi gerçekleştireceğiz"

"EN KISA ZAMANDA 11 İLİMİZDE KONUT TESLİMLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kurum, millet olarak son yıllarda büyük acılar yaşadıklarına işaret ederek, deprem, sel ve yangınlarla karşılaştıklarını anımsattı. Hiçbir zaman zorluklar karşısında yılmadıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti: "Hep zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna da inandık. Devlet, millet el ele verdik. Afet bölgesi için birliğimizde olan sevgimizden, muhabbetimizden hep birlikte güç aldık. Tüm zorlukların da üstesinden yine hep birlikte geldik. İşte bu asrın dayanışmasında 'biz birlikte Türkiye'yiz' diyerek en güçlü desteği sizler, Gaziantep'imiz, 11 ilimiz verdi ve biz hep birlikte bugüne kadar işte buradaki kardeşlerimizle beraber mücadele ettik, sizlerle birlikte yol yürüdük, el ele, gönül gönüle verdik ve işte anahtarlarımızı bugün hamdolsun teslim etmeye başladık. Depremden dünyanın neresine giderseniz gidin, ülkenizle gurur duyun, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile övünün. 15 gün sonra yeni konutlarımızın sözleşmelerini yaptık. 46. günde temellerimizi attık ve şu an 106 bin konutun sözleşmesini yaptık, inşaatlarını başlattık. İnşallah en kısa zamanda 11 ilimizde konut teslimlerimizi gerçekleştireceğiz."