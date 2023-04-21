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    İstanbul'da trafik yoğunluğu!

    Son dakika haberi! Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da trafik yoğunluğu!

    Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Bayramın ilk günü sabah saatlerinde görülmeyen trafik yoğunluğu, öğleden sonra bayram ziyaretleri nedeniyle kentteki birçok noktada giderek arttı.

    Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar buralarda yoğunluk oluşturdu. Kentin turistik yerlerinin de bayram nedeniyle kalabalık olduğu gözlendi.

    Bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunlaştı.

    Kartal Soğanlık ile Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na giden caddelerde araç trafiği gözlendi.

    Sultangazi Yayla Mezarlığı çevresinde bulunan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

    D-100 Otoyolu'nda, Tuzla ile Kadıköy arasındaki bazı bölümlerde yer yer trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli ile Ataşehir arasında araçlar güçlükle ilerledi. Saat 17.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu!
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