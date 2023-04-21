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Eski Bakan Masum Türker'den övgü dolu sözler: "Allah'ı var baş mimarı Berat Albayrak!

Eski Bakan Masum Türker'den övgü dolu sözler: "Allah'ı var baş mimarı Berat Albayrak!
21.04.2023 11:23 - Son Güncelleme: 21.04.2023 12:48

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710 milyar metreküp doğal gaz Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda katıldığı törenle devreye alındı. Ekonomi eski Bakanı Masum Türker, canlı yayında yaptığı açıklamada çıkarılan doğal gazın baş mimarının Berat Albayrak olduğunu açıkladı. Türkiye'nin bu alanda uzmanlaşacağını ve Orta Asya gazını da ihraç edeceğini belirten Türker, "Allah'ı var bugün bu konuştuklarımızın baş mimarı Berat Albayrak'tır. Bilimin ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık." dedi.

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