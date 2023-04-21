Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gaza bastık! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjdeler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı’nın ilk ateşini yaktı. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın başlattığı “Enerjide bağımsızlığa giden yolu” açtı. Tüm Türkiye’yi mutlu edecek 3 büyük adımı açıkladı.

    Takvim
    Gaza bastık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı'nın ilk ateşini yaktı. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı "Enerjide bağımsızlığa giden yolu" açtı. Tüm Türkiye'yi mutlu edecek 3 büyük adımı açıkladı.



    VARAN 1 - MUTFAKTA DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ
    Evlerde, sıcak su ve ocakta kullanılan gazdan para alınmayacak. ayda 25 metreküp devletten...



    VARAN 2 - ISINMADA DOĞALGAZ 1 AY BEDAVA
    Türkiye'nin tamamındaki konutların ısınmak için kullanacağı gaz, bir ay boyunca ücretsiz olacak...

    VARAN 3- MADENDE 2 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
    Madenlere eleman alımı bin kışiden 2 bın kışıye çıkartılacak. herkese İstihdam kapısı açılacak...



        Başkan Erdoğan, "Bu projenin tüm aşamalarında emeği olan, Berat Albayrak'a, Fatih Dönmez'e ve TPAO ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

        Enerjide dışa bağımlılık azalacak. 35 YIL evlerdeki gaz buradan karşılanacak. Ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'u da Karadeniz gazından sağlanacak.

        KAYBEDENLER KULÜBÜNÜ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ
        Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki ilk ateşini yaktı. Yaptığı konuşmada, dış güçlere ve muhalefete sert çıktı:

        Ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

        Bugün 85 milyonu sevindirirken milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken, elbette bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri, Kandil'deki terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz.



            Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz.
            Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz.



            İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum.



            KOKAİN Mİ SATTIN BAY BAY KEMAL
            Başkan Erdoğan, doğalgaz müjdesi verirken, "Size tabii Bay Bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. '300 milyar dolar yurt dışından getirdim' diyor. Ne getirdin? Senin sıfatın ne? Esrar, eroin mi Londra'daki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da getiriyorsun?" dedi.

                Erdoğan, "Nükleer, güneş, rüzgar, hidroelektrik potansiyelimizi harekete geçirdik, enerjimizi sağladık. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk" diye konuştu.



                TÜRKİYE TAM GAZ
                Türkiye'nin Filyos'taki doğalgaz keşfi, ABD ve Avrupa medyasının manşetlerini de süsledi:

                Bloomberg: Karadeniz'deki en büyük keşif

                Financial Times: Türkiye'nin en iddialı prejesi

                Arab News: Türk enerjisi için müthiş gelişme

                Nikkei Asia: Uluslararası arenada yeni güç


                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
                Haberler Güncel Gaza bastık! Başkan Erdoğan’dan tarihi müjdeler
                    loading
                    SON DAKİKA