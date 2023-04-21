Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı'nın ilk ateşini yaktı. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı "Enerjide bağımsızlığa giden yolu" açtı. Tüm Türkiye'yi mutlu edecek 3 büyük adımı açıkladı.
VARAN 1 - MUTFAKTA DOĞALGAZ 1 YIL ÜCRETSİZ
Evlerde, sıcak su ve ocakta kullanılan gazdan para alınmayacak. ayda 25 metreküp devletten...
VARAN 2 - ISINMADA DOĞALGAZ 1 AY BEDAVA
Türkiye'nin tamamındaki konutların ısınmak için kullanacağı gaz, bir ay boyunca ücretsiz olacak...
VARAN 3- MADENDE 2 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Madenlere eleman alımı bin kışiden 2 bın kışıye çıkartılacak. herkese İstihdam kapısı açılacak...