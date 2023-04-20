Son dakika: AK Parti Çukurova İlçe binasına silahlı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Adana Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş etti.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kandemir, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Detaylar gelecek...