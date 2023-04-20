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    • 20.04.2023 17:54
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    Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonun tamamlanmasıyla ilgili, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bu vesileyle Arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigârlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az"  ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılış programına katıldı.



    Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonun tamamlanmasıyla ilgili, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"
    Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor."

        İNANAN GÖNÜLLERE IŞIK OLACAK
        "Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigârlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az.

        Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum."

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        Haberler Güncel Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı!
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