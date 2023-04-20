Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı!

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor."