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    • 20.04.2023 21:05
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    Enerji bağımsızlığında ilk ateş Filyos'ta yandı! Karadeniz doğal gazı tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu belirten Bakan Dönmez, "İlk fazda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek" dedi. Dönmez, "Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin" dedi.

    takvim.com.tr
    Enerjide bağımsızlığın ateşi yanıyor!

    Enerji bağımsızlık ateşi, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

    Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.

    Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.



    "BU GURUR TÜRKİYE'NİN"
    Geldiğimiz noktada her türlü zorluğu, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.



    "TÜM KONUTLARIN 35 YILLIK İHTİYACINI KARŞILACAK KAPASİTEDE"
    İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.
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    Haberler Güncel Enerji bağımsızlığında ilk ateş Filyos'ta yandı! Karadeniz doğal gazı tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede
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