Enerji bağımsızlığında ilk ateş Filyos'ta yandı! Karadeniz doğal gazı tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede

Enerji bağımsızlık ateşi, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.
Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.
"BU GURUR TÜRKİYE'NİN"
Geldiğimiz noktada her türlü zorluğu, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.