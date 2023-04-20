Enerji bağımsızlığında ilk ateş Filyos'ta yandı! Karadeniz doğal gazı tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitede





"BU GURUR TÜRKİYE'NİN"

Geldiğimiz noktada her türlü zorluğu, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.