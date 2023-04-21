Al sana katmerli takiye! Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, Akşener - İmamoğlu kirli ayakkabılar ile türbe halılarına bastı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde seccadeyi ayaklar altına alarak poz vermiş daha sonrasında Saadet Partisi eliyle kendisini aklamaya çalışmıştı.
KILIÇDAROĞLU SECCADEYİ AYAKLAR ALTINA ALDI
Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullanmış, kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin etkisi sürerken 'seccadeye basma' rezaletini anımsatan skandal bir olay daha kayıtlara geçti.
HZ. HIZIR TÜRBESİ'NE AYAKKABILAR İLE GİRDİLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girdi.
İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.
Uyarı sonrası Akşener ayakkabasını çıkarsa da iş işten geçmişti...
TÜRBEYİ KİRLLETTİLER, GÖREVLİLER VATANDAŞLAR TEMİZLEDİ
Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.