Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.04.2023 18:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2023 18:36
    ABONE OL

    Al sana katmerli takiye! Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, Akşener - İmamoğlu kirli ayakkabılar ile türbe halılarına bastı

    7'li koalisyonun din istismarına dayalı takiyeci siyaseti Ramazan Bayramı'nda da sürüyor. Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu - Canan Kaftancıoğlu ikilisinin seccadeyi ayaklar altına alması büyük infiale yol açmış, 7'den 70'e herkes bu rezalate tepkisini dile getirmişti. Seccadeye basma rezaletini anımsatan bir olay bugün Hatay'da kayıtlara geçti. Başrolde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var idi. İkili, Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girdi. O anlara şahit olan yöre halkı Akşener - İmamoğlu ikilisi ve korumalarına büyük tepki gösterdi. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından temizlendi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    ’Seccade’ skandalı vol 2! Şimdi de türbeye...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde seccadeyi ayaklar altına alarak poz vermiş daha sonrasında Saadet Partisi eliyle kendisini aklamaya çalışmıştı.



    KILIÇDAROĞLU SECCADEYİ AYAKLAR ALTINA ALDI
    Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullanmış, kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalamıştı.



    Yaşanan bu gelişmelerin etkisi sürerken 'seccadeye basma' rezaletini anımsatan skandal bir olay daha kayıtlara geçti.

    HZ. HIZIR TÜRBESİ'NE AYAKKABILAR İLE GİRDİLER
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girdi.

    İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.


    Uyarı sonrası Akşener ayakkabasını çıkarsa da iş işten geçmişti...

    TÜRBEYİ KİRLLETTİLER, GÖREVLİLER VATANDAŞLAR TEMİZLEDİ
    Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.



        Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisi ve ekibinin kirli ayakkabılar ile türbeye girişi sonrası görevlilerin yaptığı temizlik çalışması fotoğrafalra yansıdı;



        Yerlere atılan pet şişeleri...



        Makinelerle temizlenen halılar...


        CHP, takiyeye dayalı istismarcı siyasette başı çekiyor. Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

        İFTAR SOFRALARINI SİYASET İÇİN KULLLANIYOR
        Kılıçdaroğlu, Ramazan ayında boy gösterdiği iftar sofralarını siyaset için kullandı. Kılıçdaroğlu'nun oruç tutmadığı geride bıraktığımız günlerde Muharrem İnce ile yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıkmıştı...



        KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
        Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı.

        Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.



        "YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
        Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.


        CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;



        "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

        Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
        Haberler Güncel Al sana katmerli takiye! Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, Akşener - İmamoğlu kirli ayakkabılar ile türbe halılarına bastı
            loading
            SON DAKİKA