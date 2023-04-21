Al sana katmerli takiye! Kılıçdaroğlu seccadeyi ayaklar altına aldı, Akşener - İmamoğlu kirli ayakkabılar ile türbe halılarına bastı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde seccadeyi ayaklar altına alarak poz vermiş daha sonrasında Saadet Partisi eliyle kendisini aklamaya çalışmıştı.





KILIÇDAROĞLU SECCADEYİ AYAKLAR ALTINA ALDI

Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullanmış, kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalamıştı.