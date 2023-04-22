Yarısı Bizden Kampanyası ödemesi ne kadar, başvuru ne zaman? Kentsel dönüşümde YARISI BİZDEN KAMPANYASI! 0.79'luk kredi...

1.5 MİLYON TL'LİK EVE 750 BİN TL HİBE!

"Diyelim 100 metrekare, 2+1 ev için 1.5 milyon lira maliyet çıktı. 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaşımız kendi koyacak. Evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımız kendi koyacağı kısım için yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Kendi imkanıyla dönüşüm yapmak isteyene de 0,74 faizle, 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı da sağlıyoruz. Devleti hibesiyle, kredisiyle yanında. Çarşamba günü başlayacak başvurunun detaylarını bakanlığımız ilan edecek."