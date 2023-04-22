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    • 22.04.2023 09:57
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    Yarısı Bizden Kampanyası ödemesi ne kadar, başvuru ne zaman? Kentsel dönüşümde YARISI BİZDEN KAMPANYASI! 0.79'luk kredi...

    Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan tarafından verilden müjdeler....

    takvim.com.tr
    Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları ve ödenecek tutarlar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "İlk müjdemiz kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devlet karşılayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN MÜJDESİ

    Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

    "Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasını başlatıyoruz. Riskli evler için ister yerinde ister rezerv alanda inşa edilecek yeni evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız"

    1.5 MİLYON TL'LİK EVE 750 BİN TL HİBE!

    "Diyelim 100 metrekare, 2+1 ev için 1.5 milyon lira maliyet çıktı. 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaşımız kendi koyacak. Evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımız kendi koyacağı kısım için yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Kendi imkanıyla dönüşüm yapmak isteyene de 0,74 faizle, 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı da sağlıyoruz. Devleti hibesiyle, kredisiyle yanında. Çarşamba günü başlayacak başvurunun detaylarını bakanlığımız ilan edecek."

        "YENİ KİRA YARDIMI TUTARI 5250 LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

        "İstanbul'da kira yardım tutarını 5250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir ister uygun şartlı kredi ile evini yenileyebilir."

        KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        26 Nisan 2023 Çarşamba günü başvuruların alınması bekleniyor. Ayrıntılar bakanlık tarafından duyurulacak.
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        Haberler Güncel Yarısı Bizden Kampanyası ödemesi ne kadar, başvuru ne zaman? Kentsel dönüşümde YARISI BİZDEN KAMPANYASI! 0.79'luk kredi...
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