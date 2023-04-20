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    • 20.04.2023 11:56
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    • 20.04.2023 11:56
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    Nevşehir, Yalova, Bingöl BAYRAM NAMAZI SAATİ! Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

    Müslümanlar Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi bugün idrak ediliyor ve yarın bayram kutlanacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı saati!

    Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman kılınacak?

    İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte detaylar!

    NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ!

    Nevşehir: 06.28
    Yalova: 06.48
    Bingöl: 06.05

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

    Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

        "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Güncel Nevşehir, Yalova, Bingöl BAYRAM NAMAZI SAATİ! Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
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