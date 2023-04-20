Nevşehir, Yalova, Bingöl BAYRAM NAMAZI SAATİ! Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte detaylar!