Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? 20.23 canlı yayınında ne açıklandı? Karadeniz gazı ücretsiz mi?

KONUTLARDA DOĞALGAZ 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.