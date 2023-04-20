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    • 20.04.2023 21:55
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    • 20.04.2023 21:55
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    Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? 20.23 canlı yayınında ne açıklandı? Karadeniz gazı ücretsiz mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, tarihi günde iki müjdeyi peş peşe verdi! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karadeniz gazı ücretsiz mi?

    Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı. İşte Karadeniz gazı açılışında verilen müjdeler...

    KONUTLARDA DOĞALGAZ 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

    Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.

    1 YIL BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

    1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.

        20.23 BAŞKAN ERDOĞAN KARADENİZ GAZI AÇILIŞI CANLI YAYINI!

        AHaber CANLI YAYIN

        20.23'TE NE OLACAK?

        Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20.23'te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MÜJDE NEDİR?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjdeyi açıklaması bekleniyor.

        MAYIS AYINDA EVLERDE

        170 km deniz açıklığından karaya ulaştırılan Karadeniz gazında test için yanma işlemleri gerçekleşti. 710 milyar metreküplük rezerv mayıs ayında evlere ulaşacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük akış sağlanacak, zaman içerisinde bu miktar 40 milyon metreküpe çıkarılacak.
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            Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? 20.23 canlı yayınında ne açıklandı? Karadeniz gazı ücretsiz mi?
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