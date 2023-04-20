Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne? 20.23 canlı yayınında ne açıklandı? Karadeniz gazı ücretsiz mi?

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı. İşte Karadeniz gazı açılışında verilen müjdeler...
KONUTLARDA DOĞALGAZ 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK
Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.
1 YIL BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ
1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.