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    • Ekonomi
    • 18.04.2023 17:39
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    • 18.04.2023 18:54
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    Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı! İşte o görüntüler...

    Türkiye Karadeniz Gazı'na kavuşuyor. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz Gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı. İlk test için yanma işlemleri başlatıldı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı!

    Türkiye Karadeniz gazına kavuşmak için gün sayıyor...

    Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen Karadeniz Gazı 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün katıldığı bir televizyon programında önceki gece 00.00 itibariyle kuyulardaki vanaların açıldığını ve deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladıklarını açıkladı.

    Bakan Dönmez, "Oradaki kuyulardan doğalgaz vanalarını açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Yeni bir gelişme 00.00 itibarıyla yaklaşık otuz saatte ancak doluyor. Biliyorsunuz kuyularla karadaki tesisimiz arasını yaklaşık 170 kilometrelik bir mesafe var. Otuz saat civarında karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz de perşembe günü inşallah onu karaya çıkartacağız. Ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de açacağız" ifadelerine yer verdi.

    TEST İŞLEMLERİ BAŞLADI
    20 Nisan günü gerçekleştirilecek olan Karadeniz gazını devreye alma töreni öncesinde karaya ulaşan yerli ve milli gazın test işlemleri başlatıldı.

    Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından Filyos Limanı'na ulaşan gaz burada yanma bölümünde test edilmeye başlandı.

    Gazın yanmasıyla birlikte karadaki Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde alevler görünmeye başlandı.

    PAROLA 20.23
    Öte yandan arifeye denk gelen 20 Nisan Perşembe günü, saat 20.23'te yapılacak Karadeniz gazını devreye alma töreni tüm yurtta şölen havasında geçecek.

    DEV EKRANLAR KURULACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla müjdeler paylaşacağı törenin izlenmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Batman'da kent meydanlarına dev ekranlar kurulacak.

    SAMSUN'DA YANAN BAĞIMSIZLIK ATEŞİ
    Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmış olmasına atıfla bu kentte kurulacak dev ekranlarla "Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi, Filyos'la devam ediyor" mesajı verilecek.

    RAMAN'DAN FİLYOS'A SELAM
    Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde kaleme aldığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" vizyonu çerçevesinde tüm personelini "yerli ve milli" insan kaynağından oluşturulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında ilk petrolün çıkarıldığı Raman'dan da Filyos'a selam yollayacak.

        Batman'da bulunan Raman dağında 11 Şubat 1945 tarihinde dönemin tüm imkansızlıklarına rağmen Dicle nehri üzerinden sallarla taşınan borular sayesinde sondaj yapılarak 17 Aralık 1946'da bin 364 metre derinlikte Raman-8 kuyusunda petrol keşfedilmiş ve ilk kez Türkiye kendi petrolünü üretmeye başlamıştı.

        Arife günü Batman'da kurulacak dev ekranlarla da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için verdiği mücadelede Raman'dan Filyos'a olan uzun ve meşakkatli yürüyüşü anlatılacak.

        ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL ŞÖLEN
        Aynı zamanda son teknoloji tasarımların kullanıldığı üç boyutlu gösteriler, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı'na yansıtılacak.

            Tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri sunulacak. Türkiye'nin ilk yerli doğalgazının ateşi tarihi mekanlara yansıtılacak.

            MAYISTA HANELERE VERİLECEK
            Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisi ile yaptığı 1 trilyon dolar değerindeki 710 milyar metreküplük doğalgaz etaplar halinde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden karaya çıkarılmaya başlanacak.

            Yerli doğalgaz mayıs ayı başı itibariyle hanelere verilmeye başlanacak.
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                Haberler Ekonomi Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı! İşte o görüntüler...
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