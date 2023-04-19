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    • 19.04.2023 22:30
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    Haysiyet yoksunu siyaseti deşifre ediyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan önce Kürt sonra Alevi provokasyonu: Amacı seçim ağzı sokakları karıştırmak

    7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere günler kala toplumun sinir uçlarıyla oynayan kirli provokasyonlar sahneledi. Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı. CHP lideri bugün de 'Alevi' provokasyonna soyundu. Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek sokakları karıştırmayı hedefledi. Öte yandan 'Aleviler' ayrımcılık yapılıyor' algısını yayan Kılıçdaroğlu'nun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’nın haysiyet yoksunu siyasetin deşifresi!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Siyaseten sıkışan yıkım ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine alan açmak adına toplumun sinir uçlarıyla oynayan kirli provokasyonlar sahneledi.



    Kılıçdaroğlu önce "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.

    Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı bu çıkışı sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.




    ŞİMDİ DE ALEVİ PROVOKASYONU: AMACI ÇATIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK
    Seçimlere günler kala çatışma ortamı oluşturmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Kürt' provokasyonundan sonra bu kez de 'Alevi' provokasyonu sahneledi.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 dakikalık skandal bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek sokakları karıştırmayı hedefleyen algı operasyonu yaptı.



    Gençlerin aklını bulandırmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

    Tek bir oyla bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürlen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız, ortak hayallerimizi konuşacağız. "Alevi olmaz" diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım.

        PKK İLE SÖYLEM BİRLİĞİ
        Öte yandan videoda "Samimi bir Müslümanım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile de söylem birliği yapmış oldu.

        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, seccadeyi ayaklar altına aldıktan sonra 'Samimi Müslümanlar' söylemine sığınarak kendisini aklamaya çalışmıştı. PKK elebaşı Murat Karayılan da "Samimi Müslümanlar" söylemiyle 7'li koalisyona talimat vermişti.




        BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK ADINA ATILAN SOMUT ADIMLAR
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere sayılı bir zaman kala giriştiği Alevi provokasyonunun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

        Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.




        ALEVİ DEDELERİYLE İFTAR
        Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katılmış, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek güçlük bir kardeşlik mesajı vermişti.

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        Haberler Güncel Haysiyet yoksunu siyaseti deşifre ediyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan önce Kürt sonra Alevi provokasyonu: Amacı seçim ağzı sokakları karıştırmak
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