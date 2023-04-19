Haysiyet yoksunu siyaseti deşifre ediyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan önce Kürt sonra Alevi provokasyonu: Amacı seçim ağzı sokakları karıştırmak







BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK ADINA ATILAN SOMUT ADIMLAR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere sayılı bir zaman kala giriştiği Alevi provokasyonunun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.



Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.







ALEVİ DEDELERİYLE İFTAR

Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katılmış, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek güçlük bir kardeşlik mesajı vermişti.



