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    • 19.04.2023 09:52
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    CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kurşun tiyatrosu elinde patladı: "Hangi DHKP-C’li yada MLKP’liye yazdırdıysan biraz daha eğitim vermelisin"

    14 Mayıs seçimlerine günler kala yaşanan adli vakalar üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan 7'li koalisyonun üyeleri hiçbir fırsatı kaçırmıyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla mahalle temsilciliklerinde yapılan provokasyonla ilgili tehditler savurdu. Kaftancıoğlu'nun provokasyonuna çok geçmeden elinde patladı. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "Bu saçmalıklar da sıktı artık. Hiçbir AK Partili “AKP” yazmaz da söylemez de. Hangi DHKP-C’li yada MLKP’liye yazdırdıysan biraz daha eğitim vermelisin Canan Kaftancıoğlu sıktınız artık." ifadeleriyle ucuz tiyatroyu ortaya çıkardı. Kaftancıoğlu, benzer bir şekilde İstanbul İl Başkanlığı etrafında duyulan silah seslerini saldırı olarak tanımlamış ancak olayın faillerinin havaya ateş açan magandalar olduğu ortaya çıkmıştı. Magandalarının kullandığı araçta PKK müziklerinin çalması belirlenmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kaftancıoğlu’nun kurşun tiyatrosu elinde patladı!

    14 Mayıs seçimlerine günler kala yaşanan adli vakalar üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan 7'li koalisyonun üyeleri hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

    Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildiğini iddia eden Canan Kaftancıoğlu'nun "kurşun tiyatorusu" uzun sürmemiş, olayın failleri kısa süre içinde yakalanmıştı.

    CANAN KAFTANCIOĞLU "DOST ATEŞİNE KURBAN GİTTİK" DESENE
    CHP'nin "kurşunlandık" tiyatrosu ortaya çıkan görüntülerle bozguna uğrarken magandaların kullandığı araçta PKK müzikleri çalıyordu.




    MAGANDALARIN ARAÇLARINDA PKK MÜZİKLERİ | VİDEO İZLE

    Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan "Awaze Çiya" isimli bir gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.

    Şarkıyı seslendiren grubun HDP için yaptığı şarkılar da mevcut. Bu noktada gözler CHP'nin siyaseten hükümsüz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çevrilmişti. 'Silahlı saldırıya uğradık' zılgıtları atan Kaftancıoğlu'nun "dost ateşine kurban gittik" deyip demeyeceği merak konusu olmuştu.



    6 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen olay sonrası gece saatlerinde mahalle temsilciliklerine saldırıldığını iddia eden Kaftancıoğlu, yeni provokasyona girişimine karşı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Provokasyona karşı hükümeti suçlayan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada tehditler savurdu.

        "Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!" diyerek provokasyon üzerinden siyasi rant üretmeye çalışan Kaftancıoğlu, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır." ifadelerini kullandı.



        YALAN VE İFTİRAYA DEVAM
        Yalan ve iftira siyaseti ile hükümeti suçlayan Kaftancıoğlu, son saldırının faillerinin aracında PKK müziği çalmasına rağmen bu iklimi oluşturanlar diyerek Cumhur İttifakı'nı hedef almaya kalktı.


        "Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum." diyen Kaftancıoğlu, CHP'nin kirli geçmişini unutarak, "14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak. Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!" dedi.

            HİÇBİR AK PARTİLİ AKP YAZMAZ
            Canan Kaftancıoğlu'nun ikinci "kurşun tiyatrosu" çok geçmeden ortaya çıktı.


            Sosyal medyada olayla ilgili paylaşım yapan vatandaşlar, "Bu saçmalıklar da sıktı artık. Hiçbir AK Partili "AKP" yazmaz da söylemez de. Hangi DHKP-C'li yada MLKP'liye yazdırdıysan biraz daha eğitim vermelisin Canan Kaftancıoğlu sıktınız artık." , "Başladınız yine tiyatro onamaya" sözleriyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.


            SİYASİ RANTA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ: EVİME SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
            Biri ev fotoğrafının üstüne CHP yazan bir vatandaş ise provokasyonun boyutunu gözler önüne seren paylaşımda, "Evime saldırı gerçekleşti. Kimse beni korkutamaz!" diyerek Kaftancıoğlu'nun siyasi rant tiyatrosunu deşifre etti.

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