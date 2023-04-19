CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kurşun tiyatrosu elinde patladı: "Hangi DHKP-C’li yada MLKP’liye yazdırdıysan biraz daha eğitim vermelisin"

14 Mayıs seçimlerine günler kala yaşanan adli vakalar üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan 7'li koalisyonun üyeleri hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildiğini iddia eden Canan Kaftancıoğlu'nun "kurşun tiyatorusu" uzun sürmemiş, olayın failleri kısa süre içinde yakalanmıştı.
CANAN KAFTANCIOĞLU "DOST ATEŞİNE KURBAN GİTTİK" DESENE
CHP'nin "kurşunlandık" tiyatrosu ortaya çıkan görüntülerle bozguna uğrarken magandaların kullandığı araçta PKK müzikleri çalıyordu.
MAGANDALARIN ARAÇLARINDA PKK MÜZİKLERİ | VİDEO İZLE
Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan "Awaze Çiya" isimli bir gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.
Şarkıyı seslendiren grubun HDP için yaptığı şarkılar da mevcut. Bu noktada gözler CHP'nin siyaseten hükümsüz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çevrilmişti. 'Silahlı saldırıya uğradık' zılgıtları atan Kaftancıoğlu'nun "dost ateşine kurban gittik" deyip demeyeceği merak konusu olmuştu.
6 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen olay sonrası gece saatlerinde mahalle temsilciliklerine saldırıldığını iddia eden Kaftancıoğlu, yeni provokasyona girişimine karşı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Provokasyona karşı hükümeti suçlayan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada tehditler savurdu.