CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kurşun tiyatrosu elinde patladı: "Hangi DHKP-C’li yada MLKP’liye yazdırdıysan biraz daha eğitim vermelisin"



"Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum." diyen Kaftancıoğlu, CHP'nin kirli geçmişini unutarak, "14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak. Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!" dedi.