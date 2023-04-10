CHP 'dost ateşine kurban gittik' diyebilecek mi? Havaya ateş açılan araçta PKK müzikleri

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde boş mermi kovanları bulunmuştu. Bu olaydan birkaç gün önce İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerin bekçi-hırsız kovalamacası sonrası ortaya çıkmasını görmezden gelen CHP'liler, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" diyerek olaydan siyaset devşirmişti. Silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların ateş açtığı sırada araçta çalan müziği de PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir grubun seslendiriyor olması dikkat çekti.