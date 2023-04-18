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    • 18.04.2023 16:05
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    TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını! Sarayburnu'nda uzun kuyruklar oluştu: "Güçlü olmak için Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaç var"

    17 Nisan'da ziyarete açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ziyaretçi akınına uğradı. Sarayburnu'nda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar dünyanın ilk SİHA gemisine sahip olmanın gururunu yaşarken Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti. Takvim.com.tr vatandaşlara mikrofon uzattı. Oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini söyleyen bir vatandaş, "Güçlü olmak için Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaç var" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını!

    Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün itibariyle ziyarete açıldı. TCG Anadolu'ya gösterilen yoğun ilgi bugün de devam etti. Gemiyi görmek için gelenler Sarayburnu Sahili'nde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

    Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün 13.00 itibariyle Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açılmıştı. Dün, gün boyunca gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU | VİDEO İZLE

    TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti.

        Sarayburnu Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.

        KUYRUKLAR 90'LI YILLARI HATIRLATTI
        Merhum gazeteci Savaş Ay'ın 1998'de atv'de A Takımı programında gündeme getirdiği 'SSK Hastaneleri' dosyası bu durumu gözler önüne sermişti. İnsanlar geceden muayene kuyruğuna giriyor, parayla satılan galoşlar kullanıldıktan sonra bir daha kullanılıyor, "Sağlam gelip hasta olup gidiyoruz" şeklinde kulakları çınlatan bir isyan dile getiriliyordu. Sigorta paralarıyla yapılan hastaneler vatandaşları canından bezdiriyordu. Dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, bu manzaralar karşısında Savaş Ay'ın programında zor anlar yaşamıştı.

        GÜÇLÜ OLMAK İÇİN ERDOĞAN GİBİ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR | VİDEO İZLE


        GÜÇLÜ OLMAK İÇİN ERDOĞAN GİBİ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR
        Takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan bir vatandaş, "Geldim, gördüm, gururlandım. Şimdiye kadar oyumu Reis'e vermiyordum bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Güçlü olmak için Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaç var" dedi.

        Bugün Afyonkarahisar'daki konuşan Başkan Erdoğan milletin TCG Anadolu'ya hayran kaldığını belirterek, "Şimdi TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7'liler onlar TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık çünkü onlar yapamazdı. Ve şu anda TCG Anadolu'yu gezenler Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var diyor. İHA'mız var, SİHA'mız var, Akıncı'mız var, Kızılelma'mız var. Hepsi de TCG Anadolu'nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar." ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUKLARIMIZ DA BU TARİHİ ANIYA ŞAHİTLİK ETSİNLER İSTEDİK"
        Tatil için İstanbul'da bulunduğunu belirten Ümit Tetik, "Balıkesir'den buraya tatil için geldik. Dün gemiyle ilgili paylaşımları görmüştük, bugün biz de görmek için geldik. Buraya feribotla geçerken yol boyu da denizden TCG Anadolu'yu heyecanla izledik. Çocuklarımız da bu tarihi anıya şahitlik etsinler istedik. Bu milli bir duygu aslında, sadece somut bir şey de değil, geçmişten gelen ruhumuzda bulunan bir mayanın vücut bulmuş halini göreceğiz" dedi.

            17 yaşındaki Mehmet Emin Daldun ise, "Bu kadar sıra olacağını beklemiyordum, yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Gemide en çok pisti ve helikopterleri, Seahawk'ları merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

            BİR YARIM SAAT DAHA BEKLERİZ BUNA DEĞER
            Kuyrukta bekleyenlerden Gül Aşıkoğlu da, "Ülkemizin böyle bir gemi yapmış olması gurur ve mutluluk verici. Görmek için heyecanla bekliyoruz. Yarım saattir bekliyoruz ama bir yarım saat daha bekleriz buna değer" dedi.

            TCG ANADOLU'YA ZİYARETÇİ AKINI | VİDEO İZLE

            Fatih Sarı ise, "Trabzon'dan bayram için buraya geldim. Gelmişken gururumuz TCG Anadolu'yu görmek istedim. İnsanlarımızın yeniliklere böyle aç olduğunu görmek, bu ilgi çok mutluluk verici. Umarım bunların devamı gelir." dedi.

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            Haberler Güncel TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını! Sarayburnu'nda uzun kuyruklar oluştu: "Güçlü olmak için Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaç var"
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