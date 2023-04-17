TCG Anadolu'yu ziyaret eden vatandaşlardan savunma sanayi projelerine "maket" diyen muhalefete sert tepki: "Kemal gelsin görsün soğana da patatese de benzemez"

"Kızılelma'nın tam ucunda durdum, Selçuk Bayraktar'a da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Gemiyi yapan ve yaptırandan da Allah bin kere razı olsun. Bu soğana da benzemez patatese de benzemez. İnsan biraz utanırlar, ben şahsen utandım onların adına."