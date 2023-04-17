TCG Anadolu'yu ziyaret eden vatandaşlardan savunma sanayi projelerine "maket" diyen muhalefete sert tepki: "Kemal gelsin görsün soğana da patatese de benzemez"

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı.
KEMAL GELSİN GÖRSÜN | VİDEO İZLE
İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı.
Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için liman girişinde sıraya girdi. Vatandaşların ilgisi nedeniyle liman girişinde yoğunluk oluştu.
Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Anadolu'nun gurur kaynağı olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Türk donanmasına yeni ve daha iyi gemilerin inşa edileceğine inandıklarını ifade etti.