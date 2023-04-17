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    • 17.04.2023 14:50
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    TCG Anadolu'yu ziyaret eden vatandaşlardan savunma sanayi projelerine "maket" diyen muhalefete sert tepki: "Kemal gelsin görsün soğana da patatese de benzemez"

    Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı. 7'li koalisyonun "maket" diyerek eleştirdiği savunma sanayi projelerini gözlerinin önünde gören vatandaşlar muhalefete sert tepki gösterdi. Yıllardır hizmet yerine heykel yapanları eleştiren vatandaşlar, "Kemal gelsin görsün" ,"heykel değil" , "80 yıldır heykel yaptılar bu ülkede gelsinler görsünler" , "Bu soğana da benzemez patatese de benzemez" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kemal gelsin görsün soğana da patatese de benzemez

    Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı.

    KEMAL GELSİN GÖRSÜN | VİDEO İZLE

    İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

    Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için liman girişinde sıraya girdi. Vatandaşların ilgisi nedeniyle liman girişinde yoğunluk oluştu.

    Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Anadolu'nun gurur kaynağı olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Türk donanmasına yeni ve daha iyi gemilerin inşa edileceğine inandıklarını ifade etti.

        TCG Anadolu gemisini görmek için Konya'dan gelen Nusret Gür, "Bu eser, devlet ve milletin kaynaşmasının bir ürünüdür. Bir arada olduğumuz sürece çok şey başarırız." dedi.

        Gemiyi ziyarete gelen Faruk Tunçer ise geminin ilk olma özelliğine dikkati çekerek, "Bununla başladı, umarım serisi devam eder. Millet olarak çok gururluyuz." diye konuştu.

        MAKET DİYEN MUHALEFETE SERT TEPKİ
        7'li koalisyonun "maket" diyerek eleştirdiği savunma sanayi projelerini gözlerinin önünde gören vatandaşlar muhalefete sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

            "Maket diyorlardı maket değil yani. Allah emeği geçenlerden razı olsun."

            "Dün müjdesini aldık. Bu sabah erken saatlerde saat 10 gibi geldim. İşte maket dedikleri göz önünde görünüyor. Zahmet edip gelip görsünler neymiş maket, canlı olarak hissetsinler. 50 yaşındayım okuyarak girdim okuyarak çıktım. Rabbim yardımcısı olsun Reis'imizin."

            "Kızılelma'nın tam ucunda durdum, Selçuk Bayraktar'a da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Gemiyi yapan ve yaptırandan da Allah bin kere razı olsun. Bu soğana da benzemez patatese de benzemez. İnsan biraz utanırlar, ben şahsen utandım onların adına."

                "1 kilometre kuyruk var", "Kemal gelsin görsün" ,"heykel değil" , "80 yıldır heykel yaptılar bu ülkede gelsinler görsünler"

                Bugün saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak gemi, 18-23 Nisan tarihlerinde de 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

                TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

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                Haberler Güncel TCG Anadolu'yu ziyaret eden vatandaşlardan savunma sanayi projelerine "maket" diyen muhalefete sert tepki: "Kemal gelsin görsün soğana da patatese de benzemez"
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