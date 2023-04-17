TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından bugün Sarayburnu Limanı'na ziyarete açılıyor. Bugün ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
17.04.2023 08:51 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:12
Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı.