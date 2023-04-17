RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından bugün Sarayburnu Limanı'na ziyarete açılıyor. Bugün ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

17.04.2023 08:51 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:12
TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.

TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

Bugün ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı.

TCG Anadolu gemisi bugün görücüye çıkıyor! İşte ziyaret saatleri

Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

SON DAKİKA