Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2023 19:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2023 19:45
    ABONE OL

    Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti! Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti: "7'li terörle kol kola"

    Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" diyerek AK Parti saflarına geçti. Özgan, Saadet Partisi'nin içerisinde bulunduğu 7'li koalisyonun HDPKK ile giriştiği kirli ittifaka ve Kandil'den gelen destek mesajlarına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir" dedi.

    takvim.com.tr
    Saadet Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

    Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

    Özgan, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



    7'li KOALİSYONA: TERÖRLE KOL KOLALAR
    "Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.

    Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım."



    Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir Belediye Başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

    Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kolkola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.

        "CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK VERMEK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"
        Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım.

        Aziz milletimize saygıyla arzederim.




        KARAMOLLAOĞLU'NDAN HDP'YE GÜZELLEME
        Bilindiği üzere 7'li koalisyonun küçük ortağı Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP terör ile arasına mesafe koyuyor" diyerek HDP'ye güzellemeler yapmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Karmod
        Haberler Güncel Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti! Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti: "7'li terörle kol kola"
            loading
            SON DAKİKA