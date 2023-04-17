KADEM’den ’fon’ iddialarına yalanlama!

KADEM'in Twitter hesabından yapılan açıklamada sosyal medyada KADEM 'e saldırmayı alışkanlık haline getiren operasyon hesaplarını yalan ve iftiralarını son günlerde yeniden yaymaya başladığı ifade edilerek "Ne acıdır ki ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgul olan bizler, zamanımızın bir kısmını bu müfterilere cevap vermek için harcamak zorunda kalıyoruz" denildi.

"FON ALMADIK, ALMIYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şaibeli destekleriyle bilinen hiçbir uluslararası vakıftan fon almadık, almıyoruz. Buna karşılık Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi devletimizin doğrudan bütçe aktardığı kuruluşlara ve kadın çalışmaları için açılmış, değerlerimiz ve ülkemizin çıkarlarıyla çelişmeyen fonlara elbette başvuruyoruz"

KADEM HİÇBİR ULUSLARARASI VAKIFTAN FON ALMAMIŞTIR

Açıklamada ayrıca KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada hatırlatıldı Gümrükçüoğlu aynı iddialar üzerine 4 yıl önce yaptığı açıklamasında "KADEM hiçbir uluslararası vakıftan fon almamıştır. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası organizasyonların ülkelerin STK'larını sağladıkları fonlara gelince. Biz de diğer her STK gibi proje yazıp, gönüllü toplumsal hizmetlerimizi bunlarda finansman sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Avrupa Birliği başkanlığının açmış olduğu AB programlarına hibeleri elbette başvurduk. Kabul aldığımız olduğu almadıklarımız oldu" demişti.