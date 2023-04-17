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    Küçük ortak Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dibo' golü!

    Kemal Kılıçdaroğlu, “Ali Dibocu’dan bakan olur mu” dediği Sadullah Ergin'i CHP listelerinden aday yaptı. Parti karıştı. İstifalar patladı. DEVA lideri Ali Babacan ise bombayı patlattı: Sadullah Bey bizzat Kemal Bey ile buluştu.

    Ali’nin ’Dibo’ golü

    Sadullah Ergin'in adı FETÖ ile yan yana geldi! Yıllarca CHP tarafından eleştirildi. Ancak ittifak olunca işler değişti! Ergin baş tacı edildi! Bunun şifrelerini Ali Babacan verdi:



    Sadullah Bey, diğer siyasi partilerin çok yakından tanıdığı bir isimle Kemal Bey'e gitti. Listeyi verdi. CHP bizimle hiçbir isim pazarlığı yapmadı. 'O ismi istemeyiz, bu ismi istemeyiz' demediler.



    Son haftaya kadar kendi amblemi altında seçime gireceğini söyleyen Ali Babacan, hiç vekil çıkaramayacağını anladı. CHP'ye kapağı attı. Tartışmalı isimleri listeye yazdırdı.

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    Haberler Güncel Küçük ortak Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dibo' golü!
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