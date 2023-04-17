Küçük ortak Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dibo' golü!

Sadullah Ergin'in adı FETÖ ile yan yana geldi! Yıllarca CHP tarafından eleştirildi. Ancak ittifak olunca işler değişti! Ergin baş tacı edildi! Bunun şifrelerini Ali Babacan verdi:
Sadullah Bey, diğer siyasi partilerin çok yakından tanıdığı bir isimle Kemal Bey'e gitti. Listeyi verdi. CHP bizimle hiçbir isim pazarlığı yapmadı. 'O ismi istemeyiz, bu ismi istemeyiz' demediler.
Son haftaya kadar kendi amblemi altında seçime gireceğini söyleyen Ali Babacan, hiç vekil çıkaramayacağını anladı. CHP'ye kapağı attı. Tartışmalı isimleri listeye yazdırdı.