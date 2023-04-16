Yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor! Bakan Dönmez son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi

Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.
Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.
Bakan Dönmez daha sonra karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı. Dönmez'e ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.
20 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ KARAYA ÇIKARILACAK
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.