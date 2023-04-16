Yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor! Bakan Dönmez son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi

Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.