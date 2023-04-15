Çifte bayram için geri sayım! Karadeniz gazına kavuşuyoruz
Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor. Karadeniz gazı, 20 Nisan'da karaya çıkacak. Mayıs başında vatandaşa ulaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arife günü yapılacak törende indirim müjdesi vermesi de bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğalgazımızı çıkarıyoruz" müjdesiyle Türkiye çifte bayramı kutlamaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı haftaya perşembe günü Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak.
Mayıs ayı başı itibarıyla hanelere ulaşmaya başlayacak doğalgaz ile ilgili müjdeler ise törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Başkan Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışında "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre, ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" diyerek çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi.
GAZ SİSTEME VERİLECEK
Tören öncesi gazın karaya ulaşacağı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ise, "Teknik testler safha safha devam ediyor. 8 binden fazla iş kalemi tek tek test edildi. Eksikler ve arızalar giderildi. Karaya ham gaz getirildikten sonra içindeki yabancı bileşenlerden ayrılıp devreye alınması ile ilişkili artık kalibrasyon ve nihai test işlemleri devam edecek. Sonra da gazı devreye bağlamış olacağız. Mayıs başında sisteme verilecek" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 40'A KADAR ÇIKACAK
Karadeniz gazının birinci ve ikinci fazda toplam tüketimin yüzde kaçını karşıladığı sorusuna ise Bilgin, şu yanıtı verdi: "İkinci faz ile beraber Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Geçen yılın ithalatı 100 milyar dolar. Yüzde 40 dediğimizde 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Cebimizden çıkmayıp cebimize girecek... Çarpan etkisi ile bakıldığında bu çok daha farklı bir değerlendirmeye sokulabilir. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak."
BİR YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK
Söz konusu projenin maliyetini kuruş bazında hesapladıklarını söyleyen Bilgin, "Maliyet bazlı operasyon yürütüyoruz. Mega yatırımların geri dönüş süreleri bir seneden azdır. Tam kapasiteye geçilmeden bir yıl içinde kendini ödeyecek. Yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek" diye konuştu.