İSKİ çalışmaları İstanbul'a bela oldu! Büyükçekmece'de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti
İstanbullu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin iş bilmezliği nedeniyle canından bezdi. Özellikle İSKİ çalışmaları vatandaşın resmen belası oldu. Büyükçekmece D-100 karayolunda İSKİ ekiplerinin çalışması sabah ve akşam saatlerinde trafiği felç etti. D-100 karayolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi. Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İSKİ ekipleri Silivri - Büyükçekmece istikameti D-100 karayolunda 6 Nisan'da altyapı çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı.
Trafik, yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Bölgede yağmurun etkisiyle, gün içinde trafik akışı iki yönde de sıkışık. Sabah ve akşam saatlerinde ise trafik tamamen felç oluyor. Büyükçekmece'nin ara sokaklarına girmek de çıkmak da imkansız hale geliyor.
Pazartesi akşamı, yolu Büyükçekmece'den geçenlerin hiç biri, trafik engeline aşıp iftara yetişemedi. Çalışma yapılan noktada, yetersiz uyarı işareti ve aydınlatma nedeniyle, peş peşe yaşanan kazalar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
"ZAMANLAMA ÇOK YANLIŞ"
Çevre sakinlerinden Mehmet Aygün çalışma alanında ışıklandırmanın yetersiz olduğunu öne sürerek, "Burada yapılan çalışma çok zamansız yapılan bir çalışma. Çalışmanın yapıldığı alanda yeterli ışıklandırma olmadığı için akşam burada kaza çok oluyor. Burada kaza doğal gibi olmaya başladı. Millet şikayetçi, trafik aşırı yoğun.