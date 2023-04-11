RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel İSKİ çalışmaları İstanbul'a bela oldu! Büyükçekmece'de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

İSKİ çalışmaları İstanbul'a bela oldu! Büyükçekmece'de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

İstanbullu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin iş bilmezliği nedeniyle canından bezdi. Özellikle İSKİ çalışmaları vatandaşın resmen belası oldu. Büyükçekmece D-100 karayolunda İSKİ ekiplerinin çalışması sabah ve akşam saatlerinde trafiği felç etti. D-100 karayolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi. Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA
11.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 11.04.2023 16:47
İSKİ çalışmaları İstanbul’a bela oldu! Büyükçekmece’de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

İSKİ ekipleri Silivri - Büyükçekmece istikameti D-100 karayolunda 6 Nisan'da altyapı çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İSKİ çalışmaları İstanbul’a bela oldu! Büyükçekmece’de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

Trafik, yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Bölgede yağmurun etkisiyle, gün içinde trafik akışı iki yönde de sıkışık. Sabah ve akşam saatlerinde ise trafik tamamen felç oluyor. Büyükçekmece'nin ara sokaklarına girmek de çıkmak da imkansız hale geliyor.

İSKİ çalışmaları İstanbul’a bela oldu! Büyükçekmece’de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

Pazartesi akşamı, yolu Büyükçekmece'den geçenlerin hiç biri, trafik engeline aşıp iftara yetişemedi. Çalışma yapılan noktada, yetersiz uyarı işareti ve aydınlatma nedeniyle, peş peşe yaşanan kazalar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İSKİ çalışmaları İstanbul’a bela oldu! Büyükçekmece’de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

"ZAMANLAMA ÇOK YANLIŞ"
Çevre sakinlerinden Mehmet Aygün çalışma alanında ışıklandırmanın yetersiz olduğunu öne sürerek, "Burada yapılan çalışma çok zamansız yapılan bir çalışma. Çalışmanın yapıldığı alanda yeterli ışıklandırma olmadığı için akşam burada kaza çok oluyor. Burada kaza doğal gibi olmaya başladı. Millet şikayetçi, trafik aşırı yoğun.

İSKİ çalışmaları İstanbul’a bela oldu! Büyükçekmece’de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

Çalışmalar tam olarak Pazartesi günü başladı, yüzden insanlar işe, okula gidemedi. Kesinlikle burada gece ışıklandırmanın yapılması gerekiyor. Ramazan ayı dolayısıyla ekstra yoğunluk oldu. Zamanlama çok yanlış" dedi.

SON DAKİKA