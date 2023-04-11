İSKİ çalışmaları İstanbul’a bela oldu! Büyükçekmece’de D-100 karayolunda yapılan çalışma trafiği felç etti

"ZAMANLAMA ÇOK YANLIŞ"

Çevre sakinlerinden Mehmet Aygün çalışma alanında ışıklandırmanın yetersiz olduğunu öne sürerek, "Burada yapılan çalışma çok zamansız yapılan bir çalışma. Çalışmanın yapıldığı alanda yeterli ışıklandırma olmadığı için akşam burada kaza çok oluyor. Burada kaza doğal gibi olmaya başladı. Millet şikayetçi, trafik aşırı yoğun.