Çeyrek porsiyon domuzdan Saadet kürsüsüne! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan takiyeye tam gaz devam







Bu bağlamda Takvim.com.tr, 1/4 porsiyon domuzdan Saadet kürsüsüne uzananan CHP - Canan Kaftancıoğlu takiyesini sizler için ele aldı;

Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuştayediğini yazmıştı.Geçmişte Kurban Bayramı'na dil uzatarak kurban kesimine karşı çıkan CHP'li Canan Kaftancıoğlu , günümüzde kurban etlerinin İBB'ye bağışlanması için çağrı yapmayı da ihmal etmiyor.Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, "Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer..." ifadelerini kullanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun bir tweet'ini alıntılamıştı.Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.