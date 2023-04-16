DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan kendisine "ahlak yoksunu" diyen Fatih Portakal'a tepki: Ey Washington portakalı!

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan son partilerden biri de DSP oldu.
İttifaka katılan DSP Lideri Önder Aksakal, 2 gün önce Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşmuş ve 7'li koalisyonu hedef almıştı.
"14 MAYIS'TA VATANIMIZI KÜFFARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"
Aksakal konuşmasında, "Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." demişti.
"AHLAK YOKSUNU BİR İNSANDAN BAHSEDİYORUZ"
Aksakal'ın sözleri CHP yandaşı Sözcü TV'nin troll spikeri Fatih Portakal'ı rahatsız etti.