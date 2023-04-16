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    • 16.04.2023 20:34
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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan kendisine "ahlak yoksunu" diyen Fatih Portakal'a tepki: Ey Washington portakalı!

    Son dakika haberleri... Seçimlere yaklaştıkça hem 7'li koalisyon hem de fondaş medyası hadsiz ifadeler kullanmaktan çekinmiyor. Cumhur İttifakı'na katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı eleştiren Fatih Portakal "Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu" demişti. Portakal'ın bu sözlerine Önder Aksakal'dan tepki geldi. Aksakal "Ey Washington portakalı Önder Aksakal’ın ahlakının zekatı senin yedi ceddini cennete götürür" dedi.

    takvim.com.tr
    Aksakal’dan Portakal’a tepki: Ey Washington portakalı!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan son partilerden biri de DSP oldu.

    İttifaka katılan DSP Lideri Önder Aksakal, 2 gün önce Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşmuş ve 7'li koalisyonu hedef almıştı.

    "14 MAYIS'TA VATANIMIZI KÜFFARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"
    Aksakal konuşmasında, "Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." demişti.

    "AHLAK YOKSUNU BİR İNSANDAN BAHSEDİYORUZ"

    Aksakal'ın sözleri CHP yandaşı Sözcü TV'nin troll spikeri Fatih Portakal'ı rahatsız etti.

        Portakal, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

        Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz. Ne diyebiliriz ki? Kendi ideolojisini satmış, kendi partisini yarı yolda bırakmış böyle bir insandan… Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu. 2 buçuk dakika konuşuyor, 1 dakikasında hakaret ediyor.

        "ÖNDER AKSAKAL'IN AHLAKININ ZEKATI SENİN YEDİ CEDDİNİ CENNETE GÖTÜRÜR"
        Fatih Portakal'a sert tepki gösteren Önder Aksakal "Sözcü TV'de program yapan bir vatandaş var, Washington portakalı. Tanıyor musunuz? Demiş ki 'DSP Genel Başkanı ahlak yoksunu'. Buradan sesleniyorum ey Washington portakalı Önder Aksakal'ın ahlakının zekatı senin yedi ceddini cennete götürür" dedi.
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        Aksakal’dan Portakal’a tepki: Ey Washington portakalı!
        Haberler Güncel DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan kendisine "ahlak yoksunu" diyen Fatih Portakal'a tepki: Ey Washington portakalı!
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