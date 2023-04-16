DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan kendisine "ahlak yoksunu" diyen Fatih Portakal'a tepki: Ey Washington portakalı!

Portakal, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Ahlak yoksunu bir insandan bahsediyoruz. Ne diyebiliriz ki? Kendi ideolojisini satmış, kendi partisini yarı yolda bırakmış böyle bir insandan… Ahlak yoksunu, gerçekten ahlak yoksunu. 2 buçuk dakika konuşuyor, 1 dakikasında hakaret ediyor.