Suriye'nin kuzeyindeki alçak saldırıya misliyle karşılık verildi! Bakan Akar duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TCG ANADOLU

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu, ülkemiz için milletimiz için gurur kaynadığıdır. Silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katmıştır. Değerli vatandaşlarımızın ziyaretlerine açmış bulunuyoruz. Bugün basın mensupları da davet edildi ve tanıtım yapıldı. Vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı bu gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz.





MSB: TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.