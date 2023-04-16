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    • 17.04.2023 13:50
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    Suriye'nin kuzeyindeki alçak saldırıya misliyle karşılık verildi! Bakan Akar duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Terör örgütü PKK/YPG, Terör örgütü PKK/YPG Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize alçak bir saldırıda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    10 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği havan saldırısında yaralanan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Akar, konuşmasında şunları kaydetti;

    10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Terörle mücadelemiz aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da gerekli tıbbi tedavileri sürüyor. Teröristlerin tek kurtuluş yolu adalete teslim olmalarıdır. Teröristlerin 10 terörist etkisiz hale getirildi.

    Güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerde bu sırada sloganlar atıyorlar. Konuşmamda açık ve net şekilde görülüyor ki terörle mücadeleden bahsediyoruz. Biz terörle mücadele dedikçe, bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Bunları hayetle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından, verdiğim cevaplardan başka manalar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu bir çarpıtmadır. Bizim tek hedefimiz milletimize karşı silah çeken teröristlere karşıdır. Hudutlarımızın korunması için, güvenliği için vatandaşımızın güvenliği için biz mücadelemizi azimle, kararlılıkla sürdürmeye kararlıyız. Konu bundan ibaret.

        TCG ANADOLU
        Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu, ülkemiz için milletimiz için gurur kaynadığıdır. Silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katmıştır. Değerli vatandaşlarımızın ziyaretlerine açmış bulunuyoruz. Bugün basın mensupları da davet edildi ve tanıtım yapıldı. Vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı bu gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz.



        MSB: TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR
        MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.



        Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerini kullandı.

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        Karmod
        Haberler Güncel Suriye'nin kuzeyindeki alçak saldırıya misliyle karşılık verildi! Bakan Akar duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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