Yargıtay kararı onadı! Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti

Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti.

FETÖ'CÜ AKIN İPEK'TEN TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, 2015'te, FETÖ'cü Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ve İpek'in ikametgahı aranmış, el konulan kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporuna göre holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyum atanmıştı.

Şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016'da verdiği kararla TMSF'ye devredilmişti. Daha sonra FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların, "terör örgütüne üye olmak", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanma", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması 2017'de görülen davayı, 9 Ocak 2020'de karara bağlamıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği "Koza-İpek Holding" davasıyla ilgili yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek yerel mahkemenin verdiği hükümlerde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizlik bulunmadığı kararını vermişti.

Yapılan temyiz başvurusu sonrasında Yargıtay'ın amiral gemisi olan ve terör suçlarına bakan 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladı. Daire heyeti, Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla müsaderesine karar verdi.

Dairenin kararında, sanıklar Cafer Tekin İpek ve Şaban Yörüklü hakkında "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan, sanıklar Şaban Aksöyek ve Ali Serdar Hasırcıoğlu hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan, sanık Orhan Selçuk Hasırcıoğlu hakkında "sahte fatura kullanma" suçundan verilen beraat kararları ile sanıklar Cafer Tekin İpek, Ali Serdar Hasırcıoğlu, Şaban Aksöyek, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan, sanık Melek İpek hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden itirazların reddine hükmetti.

Daire ayrıca, sanıklar Cafer Tekin İpek ve Melek İpek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık Cafer Tekin İpek hakkında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet Suçundan, sanıklar Ebru Şedele, Mahir Şermet, İsmet Sivrioğlu, Selim Elmasoğlu ve Orhan Selçuk Hasırcıoğlu hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan kurulan hükümlerin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verdi.

Kararda ayrıca, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Burak Sertcan hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan, sanıklar Fikret Şayan ve Hüseyin Erdem hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan kurulan hükümlerin bozulmasına karar verildi.

KOZA İPEK HOLDİNG'İN MÜSADERESİNE KARAR VERİLDİ

Heyet, Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla müsaderesine karar vererek, temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bu kararıyla Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti.