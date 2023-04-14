Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'da iftar programında vatandaşlara telefonda seslendi





Togg'a hem buradaki Türklerin hem de Avusturyalıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bugünkü temaslarına Togg ile gittiğini belirterek ilerleyen süreçte Togg'un yurt dışına da ihraç edileceğini, Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarında hizmet ve makam aracı olarak kullanılacağı aktardı.

Çavuşoğlu, buraya gelmeden evvel Bulgaristan'daki Türklerle bir araya geldiklerini, onların selamlarını getirdiğini kaydederek "Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da selam ve muhabbetlerini getirdim." dedi.

Yurt dışındaki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün burada gördüğümüz tablo bizim görmek istediğimiz tablodur. Ancak bunu yetersiz görüyoruz. Yurt dışındaki Türklerin yaşadıkları ülke ve şehirlerde daha güçlü olması lazım, her türlü haklarından daha fazla faydalanmaları lazım. Siyasi haklarından, ekonomik, kültürel haklarından." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türklerin gittikleri her yerin kalkınmasına katkı sağladığını kaydederek 2023 yılının elde edilen başarılar açısından gurur yılı ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle de hüzün yılı olduğunu dile getirdi.