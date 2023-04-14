Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'da iftar programında vatandaşlara telefonda seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti.
Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) düzenlediği programa, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Başkan Erdoğan, telefon bağlantısıyla katıldığı programda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik ettiğini söyledi.
Erdoğan, ramazanın son 10 gününe girildiğini, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ile müşerref olunacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Ben yurt dışındaki siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Aynı şekilde rabbim bizleri ramazan-ı şerife kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diye duada bulunuyorum. 14 Mayıs bizim için biliyorsunuz, Türkiye'de ve yurt dışında yeni bir değişim, dönüşüm tarihidir. Ve bu değişim, dönüşüm tarihini, sizler zafere dönüştüreceksiniz. Ben sizlere inanıyorum."
İftar programında konuşan Bakan Çavuşoğlu da UID ve katılımcılara teşekkür ederek, Viyana'ya hem selamlar hem de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u getirdiklerini söyledi.