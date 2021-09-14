FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere’den bir tokat daha: Temyizde de kaybetti!

Hain darbe girişimi öncesinde firar eden Akın İpek ve ailesinin Londra'ya kaçırdığı varlık ve paraların peşine düşen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bir kez daha haklı bulundu.
İpek'in İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedildi. Firari Akın İpek, Kozaİpek Holding'e atanan kayyumlara karşı İngiltere'de hukuk mücadelesi başlatmıştı. Ancak İngiliz mahkemesi, Türk mahkemelerinin atadığı kayyumların temsil hakkının bulunduğuna hükmetmiş, yetkilerinin tartışılamayacağını belirtmişti.
Kararda, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceği, ilgili kişilerin tartışmasız yetkili olduğu vurgulanmıştı. İngiliz Mahkemeleri'nin kararı üzerine Akın İpek temyize başvurmuştu.