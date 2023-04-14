Türkiye Yüzyılı için doğru adamla yola devam! AK Parti'den 'Haydi Bir Daha'lı klip: İnsan sevdasından vazgeçer mi?

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Bir yandan da Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'de seçim çalışmaları hızla devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirlendi, seçim çalışmalarında "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarının kullanılmasına karar verildi.
Aday broşürlerinin ön yüzünde Başkan Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafları yer alıyor.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde AK Parti'nin resmi sosyal medya hesapları Twiter üzerinden "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" başlıklı bir video yayınlandı.
"HAYDİ BİR DAHA"
1 dakika 18 saniyelik videoda AK Parti'nin 2011 yılındaki seçim şarkılarından bir olan "Haydi Bir Daha" parçasına yer verildi.