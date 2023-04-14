Türkiye Yüzyılı için doğru adamla yola devam! AK Parti'den 'Haydi Bir Daha'lı klip: İnsan sevdasından vazgeçer mi?

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirlendi, seçim çalışmalarında "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarının kullanılmasına karar verildi.



Aday broşürlerinin ön yüzünde Başkan Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafları yer alıyor.