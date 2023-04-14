Son dakika: Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terör ittifakına sert sözler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında önemli bölümler şu şekilde:

- 6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarifte kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları depremleri 'Asrın doğal afeti' olarak tanımlıyor.

- Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kıdem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor.

- Geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler. Daha sonra deprem bölgesini tamamen gündemlerinden çıkardılar.

- Diyarbakır'da 16 bin 500 konut, 2 bin 360 köy evi yapılacak.

- Siyaset ve toplum mühendislikleri ile ülkemizi yeniden 90'ların siyasi istikrarsızlıkalrına sürüklemek siteyenlere amacına ulaşamıyacaktır. Bunu teminatı AK Parti'dir.

- Kürt kardeşlerimizi CHP ve HDP zihniyetine bırakmayacağız.