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    • 14.04.2023 19:59
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    Son dakika: Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terör ittifakına sert sözler

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Enkaz üzerinde siyaset yapan muhalife tepki gösteren Erdoğan, "Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kıdem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, terör ittifakını da sert sözlerle hedef alarak, "Kürt kardeşlerimizi CHP ve HDP zihniyetine bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarında önemli bölümler şu şekilde:
    - 6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarifte kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları depremleri 'Asrın doğal afeti' olarak tanımlıyor.
    - Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kıdem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor.
    - Geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler. Daha sonra deprem bölgesini tamamen gündemlerinden çıkardılar.
    - Diyarbakır'da 16 bin 500 konut, 2 bin 360 köy evi yapılacak.
    - Siyaset ve toplum mühendislikleri ile ülkemizi yeniden 90'ların siyasi istikrarsızlıkalrına sürüklemek siteyenlere amacına ulaşamıyacaktır. Bunu teminatı AK Parti'dir.
    - Kürt kardeşlerimizi CHP ve HDP zihniyetine bırakmayacağız.

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    Emlak Konut
    Haberler Haberler Son dakika: Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terör ittifakına sert sözler
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