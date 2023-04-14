"İBB nasıl battı" konulu toplantıda gergin anlar! AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi!

CHP'li üyelerle sözlü atışmaya giren Göksu'ya cami sattığı yönünde bir suçlama geldi.

"BİZ CAMİ SATMAYIZ SİZ CAMİ YIKARSINIZ"

AK Partili Göksu bunun üzerine, "Haddini bileceksin hadsiz. Biz cami satmayız cami yaparız. Siz ise cami yıkarsınız. Haddini bil terbiyesiz." sözleriyle sert tepki gösterdi.