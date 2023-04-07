Kemal Kılıçdaroğlu'nun afetzedelere "bedava" konut vaadi patladı! Ortağı da bu iş olmaz diyor: 1 yılda ödeyemeyiz

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yapılacak TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara bedava verileceğini açıklamıştı. Ancak ittifak ortakları Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun "bedava konut" algısını çürüttü.
AFET BÖLGESİ AYAĞA KALKIYOR!
Deprem bölgesinde yeni yaşam alanları oluşturulurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı, zemin ve etüt çalışmaları tamamlanan bölgelerde temeller atıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden iki ay geçti. 11 ili etkileyen depremler büyük yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için adeta tek yürek oldu.
"ÜCRETSİZ EV" VAADİNDE BULUNMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı.