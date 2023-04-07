Kemal Kılıçdaroğlu'nun afetzedelere "bedava" konut vaadi patladı! Ortağı da bu iş olmaz diyor: 1 yılda ödeyemeyiz

"EKONOMİK YÜKÜ AĞIR OLUR"

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Can kaybı çok büyük. Ekonomik meseleler hallolur. Tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bizim bunu zamana yaymamız lazım.