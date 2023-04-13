Türkiye'den terör örgütü PKK ile temas kuran Talabani'ye açık bir uyarı yapıldı.
SÜLYEMANİYE'YE HAREKET EDEN TERÖR HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist öldü. Ölen teröristlerinden birinin terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani olduğu ortaya çıktı.
TÜRKİYE SÜLEYMANİYE'YE HAVA SAHASINI KAPATTI
Daha sonra Türkiye flaş bir kararla hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapattı. Gerekçesini de PKK'nın örgüt faaliyetlerinin yoğunlaşması olarak gösterdi.
TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ'NİN KONVOYU SÜLEYMANİYE'DE VURULDU
Yine Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü Mazlum Kobani'nin konvoyu vuruldu. Konvoyda teröristbaşı Mazlum Abdi ile birlikte üç ABD askeri personelinin bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD destekli teröristbaşı Abdi'yi hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) operasyonu olduğunu yazdı.
TÜRKİYE'DEN TALABANİ'YE UYARI
Yaşananların ardından Bölgesel Kürt Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
MİT BAŞKANI FİDAN KUBAT TALANİ'Yİ UYARDI: İLİŞKİLERİNİZE SON VERİN
Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Türkiye'nin "KYB'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve PKK ile ilişkilerinden" rahatsızlığını dile getiren Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için bu ilişkilere son verilmesi gerektiğini belirtti. Ziyaret, Türkiye'nin nisan ayı başında Süleymaniye hava sahasını kapatması ardından geldi.
BAĞDAT'TA TEMAS KURULDU
MİT'ten üst düzey bir heyetin de geçtiğimiz Salı günü Bağdat'ta temaslarda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları Bu temasların PKK/YPG'ye ait iki helikopterin Süleymaniye Havalimanı'na giderken Duhok kentinde düşmesi sonrasında yapılmasına dikkat çekti.
ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI: TERÖRİSTLER MEŞRU HEDEFİMİZDİR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da net bit uyarı yapmıştı. Çavuşoğlu, "Açıkça söylüyoruz; Talabani'nin partisi Fransa'dan alıyor bu helikopterleri ve bu teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Hava sahasının kontrolü ABD'de, dolayısıyla bu uçuşlardan ABD'nin de haberi var" ifadelerini kullandı.