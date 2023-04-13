Bakan Çavuşoğlu, "Bu teröristler ister Suriye'de olsun ister Kandil'de Sincar'da isterse Süleymaniye'de olsun. Bizim meşru hedefimizdir bu onları kurtarmaz." dedi.

DÜŞEN HELİKOPTERE İLİŞKİN DETAYLAR VE TALABANİ'NİN TEMASLARI!

Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz ay Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist olduğu ortaya çıkmıştı. Suriye'de ABD'li generallerin gözetiminde özel eğitim alan sözde Anti Terör Birliği (YAT) yapılanmasına bağlı teröristler, Süleymaniye yakınlarındaki Kandil'in Balakayati Kampına helikopterle geçiş yapmak için havalandılar.

Pilotlardan birinin terör örgütü PKK/YPG'den "Şervan Kobani" olduğu ortaya çıktı. Ancak terör örgütünün bir helikoptere nasıl sahip olduğu gizemini korurken gerek ABD, gerekse de helikopterin üreticisi Fransa'dan tatmin edici bir açıklama gelmedi.

Helikopterde özellikle Pentagon ve CIA tarafından PYD/PKK içinde özel eğitim verilen YAT adlı sözde antiterör birliklerinden üst düzey teröristlerin öldüğü anlaşıldı. MİT ve TSK'nın neredeyse gün aşırı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yöneticilerini nokta operasyonlarla hedef aldığı SİHA operasyonları nedeniyle bölgeler arası geçişlerde terör örgütünün kara ulaşımı yerine kritik kadrolarını helikopterle taşıma kararı aldığı belirlendi.