Emine Erdoğan'dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: "Sıfır Atık Vakfı kuracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'a bir röportaj verdi.









Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'e konuşan Emine Erdoğan, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin serüvenini ve hedeflerini anlattı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:





HAREKETE GEÇMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Sıfır Atık Projesi'nin bu noktaya gelmesini, ülke olarak gösterdiğimiz samimi gayretlerimizin bir meyvesi olarak görüyorum. Dünyayı kurtarmak bizim elimizde. İnsanlık olarak ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekûn ve hemen bugün, harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Bizim tek gayemiz Sıfır Atık hareketinin fikri savunuculuğunu yapmak oldu.