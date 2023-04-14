Emine Erdoğan'dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: "Sıfır Atık Vakfı kuracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'a bir röportaj verdi.
Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'e konuşan Emine Erdoğan, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin serüvenini ve hedeflerini anlattı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
HAREKETE GEÇMEK MECBURİYETİNDEYİZ
Sıfır Atık Projesi'nin bu noktaya gelmesini, ülke olarak gösterdiğimiz samimi gayretlerimizin bir meyvesi olarak görüyorum. Dünyayı kurtarmak bizim elimizde. İnsanlık olarak ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekûn ve hemen bugün, harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Bizim tek gayemiz Sıfır Atık hareketinin fikri savunuculuğunu yapmak oldu.
DÜNYA BİZE EMANET
Her gün çevre krizlerinin sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Durumun ciddiyetini görmek için felaket senaryolarına ihtiyacımız yok. Bölgede üst üste gelen doğal afetler bölgenin yükünü artırdı. Aldığımız darbe ne kadar büyük olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalıyız. Dünya bize emanettir. Bu emaneti korumak ve sürdürülebilir bir yaşamın temelini atmak; adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçiyor. Anadolu kültüründe değer verilen her şeyi korumaya karşı bir temayül vardır. Tüm kampanyalarımızın temelinde de mirasımızı koruma motivasyonu var.
SIFIR ATIK BİTMEYEN BİR YOLCULUK
Milyonlarca insanın içme suyuna erişemediği bir dünyada, tek bir sigaranın üretimi için 3.7 litre su kullanılması, sorumlu her dünya vatandaşını derinden yaralıyor. Dünya genelinde sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor.
Proje kapsamında, geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlanırken, 4 milyon ton sera gazı salımı önlendi. Gayemiz yerel yönetimlerde de sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesi. Bu sayede atık yönetimi muhakkak hız kazanacak, geliştirilmesi gereken yönleri her zaman olacaktır. Çünkü sıfır atık bitmeyen bir yolculuk.