Bay Bay Kemal bak burada ne var! Kabine Ankara'daki aday tanıtım toplantısına Togg'la geldi...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg artık yollarda.
Togg'u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan, 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu T10X modelini almaya hak kazanırken ilk araç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi.
Başkan Erdoğan'ın aracını teslim almasının ardından bakanlar da Togg'u makam arabası olarak kullanmaya başladı.
KABİNE TOGG'LA GELDİ
Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.
Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.
BAKANLAR YOLLARA TOGG'LA ÇIKTI
Öte yandan bakanlar Togg ile ilk sürüşlerini de yapmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.