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    • 13.04.2023 23:21
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    ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan 6 okun yönünü Kandil'e çeviren CHP'ye yaylım ateşi! Atatürkçüler tasfiye edildi, FETÖ'cüler listede

    Bir dönem CHP'de vekillik yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, 6 ok çizgisinden kopan CHP yönetimi ve 7'li koalisyonu yaylım ateşine tuttu. Bozkurt, 30 ADD üyesinin adaylık için CHP'ye başvurduğu ancak CHP Genel Merkezi'nin bir ismi bile değerlendirmediğini dile getirerek, "Türk yargısını FETÖ’ye teslim eden anlayışı temsil edenler, Ergenekon balyoz sürecini organize edenler listelerde" ifadelerini kullandı. Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın gibi isimlerin CHP'den aday olmasını eleştiren Hüsnü Bozkurt, "Kemalizm ırkçılıktır diyen adam Meclis'te olmamalı" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ADD’den CHP ve 7’li koalisyona yaylım ateşi!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi.


    PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    Bu tartışmaların etkisi sürerken 7'li koalisyonda liste krizi baş gösterdi.



    "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
    CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki uyandırdı.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında bir dönem CHP'de vekillik yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, 6 ok çizgisinden kopan CHP yönetimi ve yaylım ateşine tuttu.



        30 ADD ÜYESİ CHP'YE BAŞVURDU BİRİ BİLE SEÇİLMEDİ
        30 civarında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesinin CHP'ye milletvekili adaylığı için başvurduğunu, ancak CHP Genel Merkezi'nin bir ismi bile değerlendirmediğini dile getiren Bozkurt, "Türk yargısını FETÖ'ye teslim eden anlayışı temsil edenler, Ergenekon balyoz sürecini organize edenler listelerde" ifadelerini kullandı.




        "KEMALİZM IRKÇILIKTIR DİYEN ADAM MECLİS'TE OLMAMALI"
        Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın gibi isimlerin CHP'den aday olmasını eleştiren Hüsnü Bozkurt, "Kemalizm ırkçılıktır diyen adam Meclis'te olmamalı" şeklinde konuştu.

        Bilindiği üzere FETÖ savunucusu olan ve CHP listelerinden aday gösterilen Yüksel Taşkın, "Kemalizm ırkçılıktır" ifadelerini kullanmıştı.



        "CHP ATATÜRK ÇİZGİSİNDEN ÇIKMIŞTIR"
        Atatürkçüleri hapse atan ve Balyoz ve Ergenekon'u tasarlayan isimlerin CHP'den aday yapıldığını dillendiren Bozkurt "Sokakta kimsenin yüzüne bakmadığı 10 tane oyu olan adamı aday yaptılar" ifadelerini kullandı.

        Listedeki isimlerden Atatükçülerin rahatsız olduğunu söyleyen Bozkurt "CHP Atatürk çizgisinden çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan 6 okun yönünü Kandil'e çeviren CHP'ye yaylım ateşi! Atatürkçüler tasfiye edildi, FETÖ'cüler listede
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