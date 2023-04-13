11 ilde yeniden ihya ve inşa! Devlet milleti ile ele ele verip yaraları sarıyor: 143 bin köy evi için seferberlik





Toplamda 143 bin 271 köy evi için inşa çalışmaları hızla sürerken, ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin yapımına başlandı.



İLK ETAPTA 571 KÖYDE 11 BİN 516 KÖY EVİ İNŞA EDİLECEK

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin inşa sürecine başlandı. Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438 ve Diyarbakır'da 2 bin 361 konut olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi inşa edilecek.