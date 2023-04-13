11 ilde yeniden ihya ve inşa! Devlet milleti ile ele ele verip yaraları sarıyor: 143 bin köy evi için seferberlik

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken afet bölgelerinde ilk kazma vuruldu, kalıcı kontuların temelleri atıldı. Bu kapsamda köylerdeki afet konutlarının yapımına büyük bir hızla devam ediliyor.
Toplamda 143 bin 271 köy evi için inşa çalışmaları hızla sürerken, ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin yapımına başlandı.
İLK ETAPTA 571 KÖYDE 11 BİN 516 KÖY EVİ İNŞA EDİLECEK
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin inşa sürecine başlandı. Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438 ve Diyarbakır'da 2 bin 361 konut olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi inşa edilecek.
İL İL İNŞA EDİLECEK KÖY EVİ SAYILARI...
Adıyaman'da 2 bin 500, Malatya'da 2 bin 500, Kahramanmaraş'ta 2 bin 220, Hatay'da 2 bin, Osmaniye'de 900, Kilis'te 486, Gaziantep'te 310, Şanlıurfa'da 300 ve Diyarbakır'da 300 konutun sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi işi ihalelerinin ardından inşa sürecine geçildi.