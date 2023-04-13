Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir'de gerçekleştiridiği seçim ziyaretleri sırasında vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Emek Mahallesi'nde oturan Gülistan Avcı'nın isteğini kırmayan Bakan Dönmez, aracına davet etti.
"ŞİMDİ BENİ AĞLATACAKSIN"
AK Parti 28'inci Dönem Eskişehir Milletvekili Adayı da olan Bakan Fatih Dönmez, seçim çalışmalarına Emek Mahallesi'nde yaptığı esnaf ziyareti ile başladı. Eskişehir'de yolculuğunu TOGG ile yapan Bakan Dönmez, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.
Mahalle sakinlerinden Gülistan Avcı, Bakan Dönmez'e araca binmek istediğini iletti.
"Öbür dünyada sorarlarsa TOGG'un yanında durduk. Bindik demek isterim" diyen Gülistan Avcı'yı, Bakan Dönmez, "Şimdi beni ağlatacaksın" diyerek şoför koltuğunda olduğu araca bindirdi ve bir süre birlikte yolculuk ettiler.
"HER GÜN DUA EDİYORUM NAMAZLARIMDA"
Araca biner binmez ellerini duaya açan Avcı, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Her gün dua ediyorum namazlarımda. İnşallah kazanır. Çok güzeldi. Allah bin kat razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin" dedi.