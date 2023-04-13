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    • Haberler
    • 13.04.2023 23:06
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    • 13.04.2023 23:24
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    Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda

    Türkiye'nin otomobili Togg, ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından teslimalatlar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,ilk Togg'u teslim almasının ardından, kabine üyeleri de makam aracı olarak Togg araçlarıyla trafiğe çıkmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Emek Mahallesi ziyaretinde TOGG’a binmek isteyen Gülistan Avcı’nın talebini geri çevirmedi. Dönmez'e teşekkür eden Avcı, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Namazlarımda her gün dua ediyorum. İnşallah kazanır." dedi.

    AJANSLAR
    Bakan Dönmez, Togg isteğini kırmadı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir'de gerçekleştiridiği seçim ziyaretleri sırasında vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Emek Mahallesi'nde oturan Gülistan Avcı'nın isteğini kırmayan Bakan Dönmez, aracına davet etti.

    "ŞİMDİ BENİ AĞLATACAKSIN"
    AK Parti 28'inci Dönem Eskişehir Milletvekili Adayı da olan Bakan Fatih Dönmez, seçim çalışmalarına Emek Mahallesi'nde yaptığı esnaf ziyareti ile başladı. Eskişehir'de yolculuğunu TOGG ile yapan Bakan Dönmez, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

    Mahalle sakinlerinden Gülistan Avcı, Bakan Dönmez'e araca binmek istediğini iletti.

    "Öbür dünyada sorarlarsa TOGG'un yanında durduk. Bindik demek isterim" diyen Gülistan Avcı'yı, Bakan Dönmez, "Şimdi beni ağlatacaksın" diyerek şoför koltuğunda olduğu araca bindirdi ve bir süre birlikte yolculuk ettiler.

    "HER GÜN DUA EDİYORUM NAMAZLARIMDA"
    Araca biner binmez ellerini duaya açan Avcı, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Her gün dua ediyorum namazlarımda. İnşallah kazanır. Çok güzeldi. Allah bin kat razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin" dedi.

        "SON DERECE KRİTİK BİR SEÇİM"
        Bakan Dönmez, Dilek Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Partisine destek isteyen Bakan Dönmez, girdiği bir kıraathanede vatandaşlarla langırt oynadı. Daha sonra Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl'ı muhtarlık binasında ziyaret eden Bakan Dönmez, partisinin mahalle irtibat ofisinde kadınlarla bir araya geldi.

        Burada kadınlara hitap eden Bakan Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin çok kritik olduğunu belirterek, "Hepimizin bildiği gibi 14 Mayıs'ta milletvekilliği genel seçimleri ve aynı tarihte cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bizim için son derece kritik bir seçim. Vatandaşımız, seçmenimiz 5 yıl daha devam mı yoksa tamam mı diyecek, orada belli olacak. Ama 20 yıldır yaptıklarımızı şimdi anlatmaya kalksak sadece Eskişehir'e yapılanları, herhalde burada saatlerimizi tüketmek zorunda kalırız.

        Şu hızlı trenden, otoyollara, kara yollarına sanayi kuruşlarına, enerji tesislerine, madencilik alanında yapılanlara, üniversitede yapılanlara anlatmakla bitiremeyeceğimiz birçok hizmetimiz var. Yeter mi? Elbette yetmez. Çünkü şartlar değişiyor, ihtiyaçlar artıyor. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre de yeni taleplerle karşı karşıya kalıyoruz. Yeni talepleri de biliyoruz. Eskişehir'in neye ihtiyacı var, onu görüyoruz. İnşallah yeni dönemde de bu eksikleri hızlıca tamamlayacağız. Bir 5 yıl daha sizden destek bekliyoruz" dedi.
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            Emlak Konut
            Haberler Haberler Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda
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