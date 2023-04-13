Gülistan Teyze’nin yüzleri güldüren Togg yolculuğu: Bakan Dönmez şoför koltuğunda

Burada kadınlara hitap eden Bakan Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin çok kritik olduğunu belirterek, "Hepimizin bildiği gibi 14 Mayıs'ta milletvekilliği genel seçimleri ve aynı tarihte cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bizim için son derece kritik bir seçim. Vatandaşımız, seçmenimiz 5 yıl daha devam mı yoksa tamam mı diyecek, orada belli olacak. Ama 20 yıldır yaptıklarımızı şimdi anlatmaya kalksak sadece Eskişehir'e yapılanları, herhalde burada saatlerimizi tüketmek zorunda kalırız.